Colo Colo pretende darle un último regalo a sus hinchas antes del término de este año 2025, y si en el club de Pedrero ya oficializaron el fichaje de Matías Fernández y tienen amarrada la incorporación del zaguero central Joaquín Sosa hay un tercer nombre que se puede sumar a la lista de refuerzos confirmados en este mercado de pases del Cacique.

Durante las últimas horas en Colo Colo se pusieron más alerta que nunca por la situación en torno a Alan Saldivia, a quien vinieron a buscar nuevamente desde el fútbol brasileño, por lo que de confirmarse su salida los albos ya se encuentran cocinando a fuego rápido el fichaje de quien sería el reemplazante del defensor uruguayo.

✍️ Colo Colo avanza a paso firme por el fichaje de Oscar Salomón

El nombre que asomó durante los últimos días para aterrizar en el Estadio Monumental es el del argentino Oscar Salomón, defensor central de 26 años que pertenece a los registros de Boca Juniors, pero que desde la temporada 2024 del fútbol argentino jugó cedido en Platense, elenco en el que se proclamó campeón del Torneo de Apertura de este año.

Salomón fue puesto en la lista de posibles refuerzos de Colo Colo y todo iría bien encaminado para su incorporación al plantel del Popular, y es que así lo dio a entender desde Argentina el periodista Federico Cristofanelli.

“A esta hora a mí me dan más cerca a Oscar Salomón de Colo Colo que de Newell’s. Boca prioriza venta y los chilenos harían oferta. NOB pretende préstamo con opción de compra”, explicó el mencionado reportero sobre el escenario del zaguero que lo tendría bien cerca de fichar por el Cacique.

📊 Los números de Oscar Salomón con Platense