Carlos Caszely no necesita cargo oficial para tener autoridad en Colo Colo: es el máximo goleador histórico del Cacique, ganó tres títulos chilenos y fue figura de su generación en los años 70 y 80. Por eso cuando habla, el camarín escucha. Y esta vez, tras la derrota 0-1 en el Superclásico 199 ante U de Chile, el Chino no se guardó nada.

Para el ídolo albo, el diagnóstico es claro y tiene nombre y apellido táctico. El esquema del Tano Ortiz en el partido fue la causa principal de la derrota, no el arbitraje de Cristián Garay. “Todas las derrotas frente a la U son tristes. La U vino a hacer su negocio, lo consiguió. ¿Qué no hizo Colo Colo? Lo dije antes del partido: jugar por las puntas“, sentenció el histórico delantero.

Caszely criticó el esquema de Ortiz en el Superclásico

La lectura táctica de Carlos Caszely es contundente y sin medias tintas. “No puedes jugar con dos 9 sin jugar con punteros. No abriste la cancha. En un partido irregular Colo Colo llegó una vez, así no se puede ganar“, afirmó Caszely.

“La historia de Colo Colo dice que debe jugar con punteros porque los equipos se te meten atrás”, añadió el Chino, repasando a Ortiz.

Después del gol de Zaldivia al minuto 70, el equipo de Paqui Meneghini retrocedió con ocho jugadores y dejó el arco tapado. Colo Colo intentó con centros, pero los centrales azules despejaron. Esto último le da la razón a Caszely.

Caszely se desmarca de Ortiz por el arbitraje

El ídolo apuntó a otro momento clave del partido y ese fue la sustitución de Arturo Vidal. “Cuando salió Vidal, Colo Colo se quedó sin ningún referente. Nadie alegó, estaban con la cabeza baja. Eso se ve desde arriba”, afirmó Caszely. Es una crítica directa al liderazgo dentro del campo, que el Cacique perdió en el segundo tiempo cuando más lo necesitaba.

Sobre el arbitraje, el Chino marcó distancia de la postura de Ortiz: “Siempre que se pierde es culpa del árbitro. El primer tiempo estuvo bien, en el segundo bastante mal. Pero es árbitro, se puede equivocar. No hay que echarle la culpa“. Una frase que llega directo a la cabeza de Fernando Ortiz, quien salió en llamas a cuestionar a Cristián Garay apenas terminó el partido.