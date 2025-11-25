Colo Colo enderezó el rumbo con su más reciente goleada a costa de Unión La Calera y empieza a ilusionarse con poder adueñarse de un cupo a la próxima Copa Sudamericana, un partido en el que Lucas Cepeda estuvo entre las figuras del plantel y por lo tanto al zurdo atacante le tocó atender a la prensa durante la jornada de este martes.

En medio del reencuentro con su mejor versión junto a los albos, Cepeda fue consultado en conferencia por si su futuro estará junto a Colo Colo pensando en la temporada 2026, pero la respuesta del ex Santiago Wanderers dejó plantadas más dudas que certezas al respecto.

⚽ Cepeda se enfoca en meter a Colo Colo en Copa Sudamericana antes de evaluar su futuro

Este martes, Lucas Cepeda respondió a cuál es su prioridad en el desenlace de la actual campaña con Colo Colo, que los tiene cerca de poder asegurar su presencia internacional para el próximo año.

“Estoy enfocado en conseguir estos dos triunfos y apoyar al equipo para lograr el objetivo, que es clasificar a la Copa Sudamericana. Lo que pase después lo vamos a ver con mi representante, se va a sentar a tomar un café conmigo y me va a decir cuáles son los pasos a seguir”, lanzó el extremo del Popular.

Del mismo modo, apuntó que: “Nos vamos a juntar con el club y vamos a ver qué decisión vamos a tomar en conjunto. Lo de ahora es enfocarme en estos dos partidos, tratar de apoyar y ayudar al equipo. Me encantaría seguir haciendo goles, hace mucho que no anoto en dos partidos seguidos, me encantaría eso y poder darle los triunfos a Colo Colo en conjunto con el equipo”.

Cepeda fue tajante por su futuro en Colo Colo/ © Photosport

✍️ ¿Cuál es el contrato de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Aunque ha tenido sondeos desde el exterior durante este año para seguir su carrera, lo cierto es que Lucas Cepeda tiene contrato vigente con Colo Colo al menos por una temporada más.

El vínculo del seleccionado chileno con los albos culmina el próximo 31 de diciembre de 2026, además de estar valorado en el mercado por alrededor de los 5 millones de dólares.