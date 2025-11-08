Cobresal y Everton de Viña del Mar cerrarán la jornada de domingo y además la fecha 27 del Campeonato Nacional, en un duelo que tendrá a todos los equipos pendientes, los de la zona media para entrar a copas internacional y también los que sufren y juntan puntos para salvarse del descenso.

Los Mineros son sextos con 44 unidades y siguen ratificando su chance de Copa Sudamericana, los Viñamarinos deben sacar algún punto y tener algo más de aire en su lucha por el descenso.

⚽ Deportes Cobresal vs Everton en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Everton?

Cobresal y Everton se enfrentan este domingo 9 de noviembre a las 20:00 horas en El Cobre

🏟️Estadio: El Cobre, El Salvador

📅Fecha: Domingo 9 de noviembre

🕗Horario: 20:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Cobresal vs Everton?

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

📺TV: TNT Sports HD

💻Streaming: TNT Sports en Max

🟨 Árbitros del partido entre Cobresal vs Everton

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Felipe Jara

Cuarto árbitro: Diego Flores

VAR: Gastón Philipe

AVAR: Manuel Marín

🧾 El probable XI de Cobresal vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Alejandro Santander; José Tiznado, Christopher Barrera, Cristian Toro, Vicente Fernández; Diego Céspedes, Christian Moreno, César Yanis, Jorge Henríquez; Félix Triñanes, Sergio Carrasco. DT: Gustavo Huerta.

🧾 El probable XI de UC Everton vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

El posible once: Ignacio González; Diego Oyarzún, Vicente Vega, Hugo Magallanes, Alex Ibacache; Lucas Soto, Benjamín Berrios, Nicolás Baeza; Rodrigo Piñeiro, Alan Medina y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Javier Torrente.