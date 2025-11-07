El Campeonato Nacional entra en su recta final y este viernes arranca una fecha que podría ser letal para el colista del torneo. Deportes Iquique, último en la tabla, visita a Unión La Calera con una presión que ya no admite errores.

Aunque matemáticamente no está condenado aún, una derrota hoy podría dejar a los Dragones Celestes al borde del abismo. Los resultados de los otros equipos involucrados, como Limache y Everton de Viña del Mar, podrían sentenciar todo este mismo fin de semana.

🚨 Lo que necesita Iquique para no descender hoy

Iquique llega a la fecha 27 con apenas 15 puntos, seis menos que el penúltimo, Unión Española y siete menos que el antepenúltimo, Deportes Limache, el último que se salvaría si la temporada terminara hoy.

Este viernes, desde las 20:00 horas, enfrenta a Unión La Calera. Si pierde, no descenderá de inmediato, pero quedará dependiendo completamente de lo que ocurra el domingo por la tarde con sus rivales directos. Si ambos ganan, Iquique quedará fuera de todo margen matemático.

🐉 ¿Por qué Iquique deberá prenderle velas a U de Chile?

Ábaco en mano y para sacar todas la cuentas posibles, en el norte miran a uno que, en teoría, debería perder puntos este domingo. Deportes Limache es clave: tiene 22 puntos y enfrenta a U de Chile este domingo a las 17:30. Si gana e Iquique pierde, la distancia será de 10 puntos, con solo nueve por jugarse.

🧮 La calculadora también incluye a Everton de Viña del Mar

Los cálculos en el norte son para el mejor y peor escenario, ante la derrota, el Dragón deberá poner atención a un candidato, Everton de Viña del Mar, que juega en la noche del domingo frente a Cobresal. Si los viñamarinos suman de a tres, será otro clavo al ataúd de Iquique, que ni siquiera podrá aferrarse a una milagrosa remontada final.