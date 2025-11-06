La Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025 arranca desde este viernes 7 de noviembre con el duelo en el que Unión La Calera recibirá a Deportes Iquique en el Nicolás Chahuán, un encuentro en el que los cementeros se juegan poco y los Dragones Celestes tendrán que dar la vida por si quieren mantener una mínima chance de asegurar la permanencia en la categoría.

El cuadro calerano viene de caer en el duelo que proclamó como campeón a Coquimbo Unido, encontrándose estancados en el decimoprimer lugar con 29 puntos, lejos de la zona de copas internacionales y también distanciados de la parte roja de la tabla.

Por su lado Iquique tropezó también el pasado fin de semana al caer a manos de Deportes La Serena, caída que los mantuvo como colistas del certamen con 15 puntos, a siete de poder escapar de la zona de descenso con 12 unidades por disputarse.

⚽ Unión La Calera vs Deportes Iquique en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs Deportes Iquique?

Unión La Calera y Deportes Iquique se enfrentan este viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas en el Nicolás Chahuán.

🏟️Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera

📅Fecha: Viernes 7 de noviembre

🕗Horario: 20:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Unión La Calera vs Deportes Iquique?

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

📺TV: TNT Sports HD

💻Streaming: TNT Sports en Max

🟨 Árbitros del partido entre Unión La Calera vs Deportes Iquique

AVAR: Matías Quila Acuña

Árbitro: Fabián Reyes Fuenzalida

1er asistente: Jean Araya Carvajal

2do asistente: Aldo Gómez Sandoval

Cuarto árbitro: Dione Rissios Durán

VAR: Francisco Gilabert Morales

🧾 El posible XI de Unión La Calera vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El once: Jorge Peña; Javier Saldías, Felipe Campos, Nahuel Brunet y Diego Ulloa; Juan Méndez, Agustín Álvarez Wallace, Camilo Moya y Martín Hiriart; Sebastián Sáez y Kevin Méndez. DT: Martín Cicotello.

🧾 El posible XI de Deportes Iquique vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025

El once: Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez y Misael Dávila; Diego Orellana y César Fuentes; Álvaro Ramos, Edson Puch y Agustín Venezia; Steffan Pino. DT: Rodrigo Guerrero.