Deportes Limache se juega una gran carta este domingo. El conjunto de Víctor Rivero visitará a Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura a las 17:30 horas, en un partido que puede definir su futuro en la máxima categoría del fútbol chileno.

Con el descenso acechando y el calendario apretado, los tomateros llegan con la urgencia de sumar sí o sí. La tarea no será sencilla: Daniel Castro y Yorman Zapata están suspendidos por acumulación de tarjetas, mientras que Brian Torrealba y Nelson Da Silva siguen en recuperación.

⚽ Deportes Limache y su lucha por la permanencia ante la U

A pesar de las bajas, en Limache reina la convicción de dar el golpe ante los azules. El mediocampista Francisco Romero, que volvió tras varias semanas lesionado, fue claro sobre lo que se juegan: “Sabemos que nos estamos jugando prácticamente el año. Se vienen rivales muy difíciles, pero debemos sumar la mayor cantidad de puntos para mantener viva la ilusión de seguir en la categoría”, señaló el volante, quien podría ser clave en el mediocampo.

El regreso de Romero le da aire fresco a Rivero, que necesita liderazgo en la zona media para contener a una U que llega algo más repuesta tras varios tropiezos, pero con la necesidad de ganar nuevamente para seguir peleando por puestos internacionales.

🔥 Un duelo que puede cambiar el destino de Limache

El plantel lo tiene claro: una derrota ante la U complicaría seriamente sus opciones de permanencia, pero un triunfo podría cambiar el ánimo y el destino del club en este cierre de temporada.

Sin embargo, Deportes Limache se aferra a la esperanza. Este domingo no solo se juegan tres puntos: se juegan la vida deportiva en Primera División.