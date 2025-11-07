Universidad Católica todavía compite por el “Chile 2” en el cierre del Campeonato Nacional, pero en San Carlos de Apoquindo ya se mueve el tablero de cara al 2026. Tanto la dirigencia como Daniel Garnero han reconocido que el equipo necesita sumar variantes ofensivas por banda, un sector donde la rotación fue corta durante el año y la exigencia física golpeó sobre el final.

En ese escenario comenzó a tomar fuerza un nombre que no proviene de un club protagonista del torneo, pero sí de una campaña sólida a nivel individual. Se trata de un atacante chileno que cerró la temporada con cifras interesantes, buen presente y la versatilidad para jugar por fuera o como segundo punta.

⚽ ¿Quién es el delantero que interesa a la UC para 2026?

Según información de Al Aire Libre, el jugador en evaluación es Daniel “Popín” Castro, extremo de 31 años que fue una de las piezas más influyentes en Deportes Limache durante la temporada 2025. Su rendimiento combinó producción ofensiva, movilidad y un aporte constante en la presión y recuperación por banda.

Los números de “Popín” Castro en el Campeonato Nacional 2025:

Estadística Registro Partidos jugados 23 Minutos 1.932 Goles 10 (1 penal) Asistencias 1 Pases clave 25 Precisión de remates 47,3% Efectividad en duelos defensivos 92,3%

Un delantero intenso, vertical y con lectura para atacar el espacio, capaz de ocupar ambos costados y también perfilarse por dentro.

💰 ¿Cuánto cuesta Daniel Castro y cuál es su situación contractual con Limache?

Daniel Castro tiene contrato vigente en Deportes Limache hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier club que quiera contar con él deberá negociar directamente con la institución. En ese escenario, existen dos caminos sobre la mesa. La compra definitiva de su pase se estima en torno a los 700 mil dólares, cifra que responde a su rendimiento reciente y al valor que Limache le asigna dentro del proyecto deportivo.

Sin embargo, no se descarta una salida vía préstamo, siempre y cuando se trate de un club grande y haya garantías deportivas para el jugador. En ese caso, la operación podría cerrarse por alrededor de 100 mil dólares, lo que abre una oportunidad de mercado para equipos que buscan reforzarse sin comprometer una inversión inmediata más alta.

En medio de este escenario, la U de Chile también apareció en la conversación. Desde Azul Azul hicieron consultas iniciales para conocer las condiciones contractuales de Castro y la disponibilidad de la plana mayor de los Cerveceros para negociar. No se trató de una oferta formal, pero sí de un movimiento que confirma que el delantero comenzó a instalarse en el radar de los clubes grandes.

Ese interés paralelo podría acelerar cualquier decisión, ya que no solo influye en el costo final de la operación, sino también en los tiempos. Si ambos clubes deciden avanzar, la negociación podría tomar velocidad antes de la pretemporada.

📣 Sigue la cobertura completa del mercado de fichajes, renovaciones y movimientos rumbo a la temporada 2026 en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.