Everton vive días complicados. Los malos resultados de la temporada no son lo único que atormenta al cuadro viñamarino, sino que ahora también se sumó un castigo por los desórdenes que empañaron su duelo ante Universidad Católica, el 19 de octubre pasado en el Estadio Sausalito.

Todo se desató tras la invasión de cancha que protagonizaron varios barristas locales. Las imágenes dieron la vuelta en redes sociales y la ANFP rápidamente inició un proceso disciplinario. El resultado del bochornoso acto de sus hinchas, finalmente se conoció este jueves.

⚽ Everton recibe castigo por incidentes ante la UC

La Primera Sala del Tribunal confirmó que Everton deberá jugar sus próximos tres partidos como local sin público. El Estadio Sausalito no podrá contar con los hinchas evertonianos, justo cuando el equipo necesita sumar y pelear puntos importantes. Un golpe duro para la institución y para los hinchas que alientan semana a semana.

Pero ojo, el castigo no quedó ahí. El Tribunal identificó a 1.173 hinchas que estuvieron en la Galería Cerro el día de los incidentes. Todos ellos tendrán prohibido el ingreso a los próximos dos partidos de Everton como visita. Una sanción directa para quienes participaron o fueron parte de los desórdenes.

🚫 Hinchas vetados: ¿Cómo afecta esto al club?

El panorama es complejo. No solo por la ausencia del público, sino por el impacto económico y la imagen del club. Everton deberá afrontar los próximos desafíos sin el apoyo de su hinchada.

Los hinchas sancionados también quedan en la mira. El club evalúa acciones y no se descarta que busque apelar para intentar bajar la gravedad del castigo. Por ahora, eso sí, la resolución está firme y marca un antes y un después en la relación entre el club, el estadio y su gente.