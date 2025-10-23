Colo Colo ya dio vuelta la página tras su dolorosa derrota frente a Coquimbo Unido. Tras dos días libres, los albos retornaron a las prácticas y ya tienen puesto el foco en Deportes Limache, su próximo compromiso.

Para este duelo los albos llegan necesitados de triunfos, puesto que actualmente están fuera de puestos de clasificación a copas internacionales, por lo que requieren sumar para recortar distancia con sus antecesores en la tabla de posiciones.

En el plantel son conscientes de esta situación. Así al menos lo manifestó Víctor Felipe Méndez, quien anticipó el cruce ante los cerveceros y reveló las claves para volver a los triunfos en el torneo.

⚽ Felipe Méndez palpitó el duelo con Limache

Víctor Felipe Méndez, volante de Colo Colo, conversó con los canales oficiales del club y anticipó el cruce frente a Limache. “Va a ser un partido complicado, similar a lo que fue con Coquimbo. Tenemos que planificar bien la semana, prepararnos bien, porque obviamente será difícil. Ellos están necesitados de puntos, pero debemos enfocarnos en nosotros, en tratar de hacerlo bien dentro del partido y obviamente ganar que es lo que necesitamos”, indicó.

“Venimos trabajando bien, el cuerpo técnico está enfocado en las falencias que tiene el rival y en trabajar nuestras fortalezas. Tenemos que enfocarnos en eso, el día del partido tenemos que hacer las cosas bien, porque necesitamos ganar. Con nuestra gente nos hacemos fuertes, así que vamos a estar enfocados”, agregó.

🏆 Colo Colo con la mente en la Libertadores

Por otro lado, Méndez se refirió al objetivo que tienen en esta recta final del Campeonato Nacional y aclaró que no piensan en la Copa Sudamericana, sino que apuntan a conseguir un boleto a la próxima Libertadores.

“Todos somos conscientes, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, que el objetivo principal es clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, así que debemos ir partido a partido. Sabemos que todos los rivales son difíciles, pero más allá de eso debemos enfocarnos en nuestro juego y en las cosas que nosotros hacemos. Tengo fe en el equipo, en que vamos a hacer las cosas bien y que el día lunes vamos a dejar esos tres puntos con nuestra gente”, concluyó.

