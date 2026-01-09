Colo Colo sigue buscando un arquero ante la insistente petición del director técnico Fernando Ortiz. En las últimas horas, un arquero que jugó en el Manchester United y que estuvo a detalles de ser campeón del mundo apareció como opción.

El futbolista fue ofrecido al elenco de Macul y depende de Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro si es que termina concretándose su fichaje, el que sería bombástico.

🔴 Jugó en el Manchester United, estuvo a punto de ser campeón del mundo y ahora fue ofrecido a Colo Colo

Se trata de Sergio “Chiquito” Romero, arquero que jugó en Manchester United en su mejor época y que llegó a la final del Mundial 2014 con la Selección Chilena.

El golero fue ofrecido al Cacique tras quedar libre a fines de 2025. Su último paso por Argentinos Juniors fue pobre, con pocos partidos disputados y sin la confianza del DT Nicolás Diez, quien ahora tiene en sus filas al chileno Brayan Cortés.

Romero tiene amplia experiencia en equipos grandes, tales como Racing, AS Monaco, el United y Boca Juniors. Además, estuvo 15 años de forma ininterrumpida en Europa.

Ni hablar de su tremenda carrera en la Selección Argentina, con título en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En la Absoluta debutó en 2009 llegando a las finales del Mundial de Brasil 2014 y de las Copa América 2015 y la Centenario 2016.

Solo queda analizar en qué momento físico se encuentra y si puede retomar su tono futbolístico.

⚽Otros refuerzos que busca Colo Colo

Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa son los dos refuerzos confirmados de Colo Colo hasta el momento.

Además, se espera la contratación de un nuevo defensa central y las opciones son: Óscar Salomón, Enzo Roco, Javier Méndez y Junior Barreto.

Finalmente, para el “9” la posibilidad de Damián Pizarro es la que corre más fuerte, aunque en las últimas horas se ha alejado la posibilidad.

