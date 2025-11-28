Colo Colo enfrentará la recta final del Campeonato Nacional con un objetivo claro: quedarse con la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Para conseguirlo depende de sí mismo y necesita ganar los dos partidos que quedan en la temporada.

El primer desafío del Cacique será esta tarde cuando visite a Cobresal en un duelo clave para sus aspiraciones internacionales. Mientras que el segundo también será ante un rival directo en el Estadio Monumental.

En el último partido del año, los albos recibirán a Audax Italiano, partido donde esperan sacar pasajes al torneo continental. Sin embargo, para aquel encuentro los dirigidos por Fernando Ortiz sufrieron un sorpresivo golpe.

😨 Colo Colo recibe duro golpe para duelo clave ante Audax Italiano

Para el compromiso frente a los itálicos, previsto para el fin de semana del 6 de diciembre, la dirigencia de Blanco y Negro pidió aforo completo para contar con un Estadio Monumental repleto.

Sin embargo, según informó el periodista Rodrigo Valenzuela de Dale Albo, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana rechazó dicha solicitud.

De acuerdo a lo informado por el comunicador, las autoridades autorizaron un aforo de 36 mil hinchas, cifra bastante menor de la que esperaban en Colo Colo.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido entre Colo Colo y Audax Italiano está previsto para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre en el Estadio Monumental.

Eso sí, aún no está programado por parte de la ANFP, por lo que se espera que en los próximos días se oficialice el día y la hora del compromiso.

🤔 ¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana?

Colo Colo actualmente marcha en el séptimo lugar con 44 puntos y se ubica en puestos de clasificación para la próxima Copa Sudamericana.

Los albos dependen de sí mismos para quedarse con un boleto al certamen continental y de vencer a Cobresal en la penúltima fecha se quedarán virtualmente con los boletos a la competencia internacional.

🔗 No te pierdas ningún detalle de Colo Colo en su lucha por acceder a la próxima Copa Sudamericana en Al Aire Libre.