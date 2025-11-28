Colo Colo enfrenta a Cobresal en El Salvador con una presión que no admite distracciones. El duelo no solo es una final anticipada por un cupo a la Copa Sudamericana: también llega marcado por un escenario interno que puede desordenar el plan de Fernando Ortiz justo en el tramo decisivo del Campeonato Nacional.

Mientras la tabla aprieta —igualdad de puntaje, rivales directos y una lucha que se definirá por detalles—, el Cacique deberá jugar con precaución. Cuatro futbolistas clave están apercibidos y, si reciben amarilla este viernes, se perderán la última fecha ante Audax Italiano en el Monumental. Para un equipo que aún no sella su clasificación internacional, cualquier baja puede costar puntos… y un cupo Conmebol.

⚠️ ¿Quiénes son los jugadores de Colo Colo al borde de la suspensión?

Cuatro futbolistas del plantel albo llegan con riesgo real de perderse el final del campeonato por acumulación de amarillas. La mayoría son titulares y ocupan posiciones con poco recambio.

Los apercibidos son:

Javier Correa

Mauricio Isla

Tomás Alarcón

Jonathan Villagra

👉 Si alguno recibe amarilla hoy, queda automáticamente descartado para la fecha 30. Una baja en estas zonas obligaría a Ortiz a mover piezas en una semana donde Colo Colo no puede perder margen competitivo.

📊 ¿Qué necesita Colo Colo para mantenerse en zona de Copa Sudamericana?

El Cacique llega séptimo con 44 puntos, empatado con Cobresal (8°) y apenas una unidad debajo de Palestino (6°). La lucha por los boletos Conmebol está completamente abierta.

Para asegurar presencia internacional, Colo Colo necesita:

1. Ganar hoy en El Salvador → lo deja matemáticamente por encima de Cobresal y dentro del Top 7.

2. Evitar una caída → una derrota lo puede bajar al 9° si ganan Palestino y Huachipato.

3. Definir todo en casa ante Audax (fecha 30), siempre llegando con margen competitivo.

4. Mirar el fixture de rivales directos:

Palestino visita a La Serena.

Audax enfrenta a Ñublense.

Huachipato recibe a la UC y luego cierra con Palestino.

👉 La ecuación es simple: si Colo Colo gana uno de los dos partidos restantes, tendrá opciones reales de clasificar. Si pierde hoy, queda obligado a triunfar en el Monumental.

📋 ¿Cuál es la formación de Colo Colo ante Cobresal hoy?

Según el último entrenamiento en Macul, tres de los cuatro apercibidos irán desde el arranque.

La probable formación del Cacique es:

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa, Claudio Aquino.

El único cambio respecto al 4-1 ante La Calera es el regreso de Claudio Aquino, quien vuelve tras suspensión y desplaza al Sub 21 Leandro Hernández, que igualmente debería sumar minutos para completar la regla (al club le restan 48’ por cumplir).

📅 ¿A qué hora juega Colo Colo vs Cobresal y dónde ver el partido?

El duelo se juega este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la fecha 29 del torneo.

📝 En síntesis

Cuatro jugadores de Colo Colo están al borde de la suspensión: Correa, Isla, Alarcón y Villagra.

Si reciben amarilla, se perderán el duelo decisivo ante Audax.

Tres de ellos serán titulares hoy en El Salvador.

Colo Colo se juega su presencia en torneos Conmebol.

📣 Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto de Colo Colo, la lucha por las copas internacionales y todas las novedades del cierre del Campeonato Nacional 2025.