Esta jornada será clave en Colo Colo, puesto que el directorio de Blanco y Negro definirá el futuro de Fernando Ortiz. La no clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana complicó el panorama del entrenador, puesto que no cumplió con el objetivo que se le encomendó en su arribo al Estadio Monumental.

El contrato del estratega establece una cláusula que, de no asegurar participación en el 2026 (tal como ocurrió), su vínculo será revisado una vez concluido el Campeonato Nacional.

👀 La postura de Colo Colo ante la continuidad de Ortiz

Pese al fracaso en el torneo, todo indica que Fernando Ortiz continuará al mando de Colo Colo de cara al 2026. Según reveló RedGol, en el bloque Vial están a favor de que el ‘Tano’ siga encabezando el proyecto deportivo del equipo la próxima temporada, a pesar de no clasificar a la Copa Sudamericana.

El citado medio detalló que la oposición encontró un aliado inesperado, puesto que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y sus dos directores también están a favor de que Ortiz se mantenga en su cargo.

😮 CSD Colo Colo quiere fuera a Ortiz

Los únicos que no están de acuerdo con la continuidad de Fernando Ortiz son los representantes del Club Social y Deportivo Colo Colo. Sin embargo, sus votos no alcanzan para que la idea se mayoritaria, por lo que de no ocurrir algún cambio inesperado, el ‘Tano’ seguirá al mando del equipo el 2026.

Esto podría generar un problema importante al interior del club, puesto que en las últimas horas El Mercurio reveló que existe un quiebre entre el entrenador y Arturo Vidal, quien renovó automáticamente su vínculo por todo el 2026.

“Uno de los dos, Vidal u Ortiz, se va a ir del club, porque después de todo lo que pasó es imposible que trabajen juntos”, señaló al citado medio una fuente al interior del club.

⚽ Los números de Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz arribó a Colo Colo en septiembre tras la abrupta salida de Jorge Almirón. Desde entonces ha dirigido 9 partidos, en los cuales consiguió 4 triunfos, un empate y 4 derrotas.

