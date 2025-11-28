Hay partidos que no permiten especular, y el de este viernes en El Salvador entra directamente en esa categoría. Colo Colo llega igualado con Cobresal en la tabla y con la posibilidad real de mantenerse en la zona de Copa Sudamericana… o de complicarse la vida justo antes del final del Campeonato Nacional.

El equipo de Fernando Ortiz viene de una semana clave, recuperó terreno y volvió a meterse en puestos Conmebol, pero nada está garantizado. Con solo dos fechas por jugar, el margen es mínimo y cualquier resultado puede mover la tabla. Por eso, la pregunta que todos se hacen en Macul es directa: ¿cuál es el escenario real del Cacique ante Cobresal?

A continuación, el desglose completo de lo que necesita Colo Colo para seguir soñando con Sudamericana.

⚽ ¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana si le gana a Cobresal?

Si Colo Colo gana, queda a un paso del cupo Conmebol. El triunfo deja al Cacique con 47 puntos, una cifra casi inalcanzable para Cobresal en la última fecha debido a la ventaja colocolina en diferencia de gol (+14 vs +2).

👉 Con un triunfo hoy, el equipo de Ortiz quedaría prácticamente dentro, dependiendo solo de sí mismo en la última fecha ante Audax Italiano.

🤝 ¿Qué pasa si Colo Colo empata con Cobresal?

Si empatan, siguen igualados con 45 puntos, pero el resultado abre un nuevo frente: Huachipato.

Los acereros están con 41 unidades y podrían meter presión si ganan su partido.

👉 En este escenario, Colo Colo llegaría obligado a vencer a Audax en la fecha final, a menos que Huachipato no sume de a tres.

Es el panorama más incierto porque mantiene viva la pelea hasta el último minuto del torneo.

❌ ¿Qué pasa si Colo Colo pierde con Cobresal?

Una derrota deja al Cacique en muy mala posición.

Cobresal subiría a 47 puntos y Colo Colo quedaría con 44 unidades, cayendo momentáneamente al octavo puesto.

👉 En ese caso, el equipo de Ortiz estaría fuera de zona Conmebol y sin margen: deberá vencer obligatoriamente a Audax Italiano en el Monumental.

Una caída hoy complicaría severamente el panorama, independientemente de la diferencia de gol.

📅 ¿Por qué este partido es una final anticipada por Copa Sudamericana?

Porque ambos llegan con 44 puntos, ambos necesitan ganar y ambos jugarán contra rivales exigentes en la última fecha.

Lo que le queda a Colo Colo:

🆚 Audax Italiano (local) — rival directo, pelea por lo mismo.

Lo que le queda a Cobresal:

🆚 Ñublense (visita) — equipo ya salvado, pero irregular y capaz de dar golpes.

👉 Por calendario, hoy es el cruce que ordena todo.

📺 ¿A qué hora juegan Colo Colo y Cobresal y dónde ver el partido?

El partido se juega hoy viernes 28 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

📝 En resumen

Colo Colo y Cobresal están igualados en 44 puntos.

Si Colo Colo gana , queda prácticamente adentro gracias a la diferencia de gol.

, queda prácticamente adentro gracias a la diferencia de gol. Si empata , depende del resultado de Huachipato y queda obligado a ganar en la última fecha.

, depende del resultado de Huachipato y queda obligado a ganar en la última fecha. Si pierde , cae fuera de zona Conmebol y llega al cierre del torneo sin margen.

, cae fuera de zona Conmebol y llega al cierre del torneo sin margen. El equipo de Ortiz tiene la primera opción si hoy logra sumar de a tres.

📣 Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto de Colo Colo, la lucha por las copas internacionales y toda la recta final del Campeonato Nacional 2025.