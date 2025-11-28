Hay partidos que no permiten especular, y el de este viernes en El Salvador entra directamente en esa categoría. Colo Colo llega igualado con Cobresal en la tabla y con la posibilidad real de mantenerse en la zona de Copa Sudamericana… o de complicarse la vida justo antes del final del Campeonato Nacional.

El equipo de Fernando Ortiz viene de una semana clave, recuperó terreno y volvió a meterse en puestos Conmebol, pero nada está garantizado. Con solo dos fechas por jugar, el margen es mínimo y cualquier resultado puede mover la tabla. Por eso, la pregunta que todos se hacen en Macul es directa: ¿cuál es el escenario real del Cacique ante Cobresal?

A continuación, el desglose completo de lo que necesita Colo Colo para seguir soñando con Sudamericana.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana si le gana a Cobresal?

Si Colo Colo gana, queda a un paso del cupo Conmebol. El triunfo deja al Cacique con 47 puntos, una cifra casi inalcanzable para Cobresal en la última fecha debido a la ventaja colocolina en diferencia de gol (+14 vs +2).

👉 Con un triunfo hoy, el equipo de Ortiz quedaría prácticamente dentro, dependiendo solo de sí mismo en la última fecha ante Audax Italiano.

🤝 ¿Qué pasa si Colo Colo empata con Cobresal?

Si empatan, siguen igualados con 45 puntos, pero el resultado abre un nuevo frente: Huachipato.
Los acereros están con 41 unidades y podrían meter presión si ganan su partido.

👉 En este escenario, Colo Colo llegaría obligado a vencer a Audax en la fecha final, a menos que Huachipato no sume de a tres.

Es el panorama más incierto porque mantiene viva la pelea hasta el último minuto del torneo.

¿Qué pasa si Colo Colo pierde con Cobresal?

Una derrota deja al Cacique en muy mala posición.
Cobresal subiría a 47 puntos y Colo Colo quedaría con 44 unidades, cayendo momentáneamente al octavo puesto.

👉 En ese caso, el equipo de Ortiz estaría fuera de zona Conmebol y sin margen: deberá vencer obligatoriamente a Audax Italiano en el Monumental.

Una caída hoy complicaría severamente el panorama, independientemente de la diferencia de gol.

📅 ¿Por qué este partido es una final anticipada por Copa Sudamericana?

Porque ambos llegan con 44 puntos, ambos necesitan ganar y ambos jugarán contra rivales exigentes en la última fecha.

Lo que le queda a Colo Colo:
🆚 Audax Italiano (local) — rival directo, pelea por lo mismo.

Lo que le queda a Cobresal:
🆚 Ñublense (visita) — equipo ya salvado, pero irregular y capaz de dar golpes.

👉 Por calendario, hoy es el cruce que ordena todo.

📺 ¿A qué hora juegan Colo Colo y Cobresal y dónde ver el partido?

El partido se juega hoy viernes 28 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

📝 En resumen

  • Colo Colo y Cobresal están igualados en 44 puntos.
  • Si Colo Colo gana, queda prácticamente adentro gracias a la diferencia de gol.
  • Si empata, depende del resultado de Huachipato y queda obligado a ganar en la última fecha.
  • Si pierde, cae fuera de zona Conmebol y llega al cierre del torneo sin margen.
  • El equipo de Ortiz tiene la primera opción si hoy logra sumar de a tres.

