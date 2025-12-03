Colo Colo tiene toda su energía puesta en su partido del próximo domingo 7 de diciembre frente al Audax Italiano, duelo crucial para las aspiraciones del Cacique de clasificar a la Copa Sudamericana y cumplir una de las metas mínimas en este año del Centenario.

El conjunto Albo marcha en la octava posición del Campeonato Nacional y está a tres puntos del último cupo internacional, por lo que necesitan, además, que Ñublense derrote a Cobresal en Chillán.

El objetivo de llegar a la Copa Sudamericana ya no es solo deportivo. Los premios de Conmebol por participar de sus torneos ayudarían muchísimo a Colo Colo que está viviendo un momento económico delicado.

Colo Colo recibe al Audax Italiano este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este será el último partido oficial del cacique en la presente temporada.