Colo Colo ha sufrido un éxodo importante de jugadores para la temporada que se avecina. Tras un 2025 para el olvido, los albos se desprendieron de algunos futbolistas cuyos contratos finalizaban y también de algunas de sus principales figuras.

Este último es el caso de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, valores importantes del equipo, pero que fueron vendidos para hacer caja en medio del complejo momento financiero del club.

En las últimas horas se conocieron mayores detalles de la transacción del uruguayo, quien continuará su carrera en el fútbol brasileño, tal y como lo confirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, hace algunos días.

💰 Los detalles de la venta de Alan Saldivia en Colo Colo

Tras meses de negociaciones, finalmente Alan Saldivia no continuará en Colo Colo. El defensor charrúa dará el salto al fútbol brasileño, específicamente al Vasco da Gama, club que lo pretendía desde mediados del año pasado. El jugador estuvo cerca de partir en el segundo semestre del 2025, pero finalmente completó la temporada y saldrá a comenzando el 2026.

De acuerdo a la información de Radio ADN, el ‘Gigante de Colina’ adquirió el 55% del pase del zaqueo a cambio de US$1,2 millones. Además, el fichaje contempla bonos por objetivos fijados en US$300 mil.

Por otro lado, el citado medio precisó que el contrato establece una opción para comprar un 15% adicional en el futuro. Esto podría provocar que el Cacique reciba ingresos extras en el futuro por el destacado jugador.

⚽ Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

Alan Saldivia arribó a Colo Colo a inicios del 2023 y con el correr del tiempo se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo, siendo uno de los valores importantes de la zona defensiva.

Desde que llegó al Estadio Monumental, Saldivia jugó 7.977 minutos en 95 partidos, en los cuales no anotó, pero sí aportó con 17 asistencias. En su estadía en Macul, además, recibió 17 tarjetas amarillas.

