Todavía falta un tramo para que esta temporada 2025 del fútbol chileno llegue a su fin, y en Colo Colo tienen como gran objetivo poder asegurar un boleto a copas internacionales para el próximo año, esto porque ya no tienen posibilidades de arrebatarle el título a Coquimbo Unido.

Si bien en Pedrero tienen el foco puesto en terminar mejor lo que ha sido una campaña para el olvido en su Centenario, tal parece que empiezan a mirar de reojo lo que será el próximo mercado de pases, teniendo incluso a un primer nombre en carpeta como refuerzo para el plantel que dirige actualmente Fernando Ortiz, sobre todo considerando en las posibles salidas que pudiesen sufrir, entre ellas la de Lucas Cepeda.

👀 La figura del Campeonato Nacional que está en la órbita de Colo Colo

Pese a un fallido intento por emigrar de Colo Colo a mediados de este 2025, todo hace indicar que Lucas Cepeda dará el salto desde el Estadio Monumental a fines de la presente temporada, por lo que los albos ya empiezan a barajar alternativas para cubrir esa posible baja del zurdo atacante.

En las últimas horas, el periodista colombiano Pipe Sierra indicó en su cuenta de X que el Popular tiene en carpeta al venezolano Luis Guerra, figura de un Deportes Limache que se encuentra luchando por asegurar la permanencia en la categoría de oro del fútbol chileno.

“El extremo venezolano, Luis Guerra (28), tiene posibilidades de seguir su carrera en Colombia en 2026. Es considerado uno de los mejores extranjeros en Chile. Varios clubes lo siguen desde junio; América de Cali, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, Colo Colo y Coquimbo Unido también”, detalla Sierra en su publicación.

Luis Guerra se ha convertido en una de las figuras de Limache/ © Photosport

📊 Los números de Luis Guerra que atraerían a Colo Colo

Si bien de momento se trata solo de un rumor, no sería extraño que Colo Colo tuviese como objetivo a Luis Guerra, que también se desempeña como extremo, considerando el positivo 2025 que está teniendo en Limache.

Partidos jugados: 30

Goles: 5

Asistencias: 9

Partidos como titular: 24

Minutos en cancha: 2.195′

💸 ¿Cuál es el valor de mercado de Luis Guerra?

Si Colo Colo decidiera ir por el fichaje de Luis Guerra para 2026 tendrían que tener en cuenta su valor de mercado, el cual es de 700 mil dólares de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

