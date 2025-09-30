Javier Correa y Alan Saldivia han sido dos bajas muy sensibles para Colo Colo en las últimas semanas: pese a que el Cacique goleó por 4-0 a Iquique en su último duelo, la idea de Fernando Ortiz es recuperarlos para tener variantes en todas las líneas de la cancha.

Así lo han entendido los jugadores, que han sabido hacer un esfuerzo extra para ponerse a tono lo antes posible y trabajar en cancha junto a Ortiz.

👏🏻 El esfuerzo de Javier Correa y Alan Saldivia para recuperarse en Colo Colo

Según dio a conocer DaleAlbo, tanto Javier Correa como Alan Saldivia trabajaron en la jornada del lunes en el estadio Monumental, mientras sus compañeros disfrutaban de un día libre, lo que demuestra el compromiso de ambos futbolistas.

Correa con un desgarro y Saldivia con una pubalgia saben también que no pueden estar mucho tiempo fuera de los entrenamientos de Ortiz, ya que si el DT encuentra el equipo, su titularidad está en riesgo.

De todas formas, los dos debieran estar listos para la reanudación de la competencia, el penúltimo fin de semana de octubre, cuando Colo Colo visite a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en día y horario por confirmar.

