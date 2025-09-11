Tras el parón por el cierre de las Clasificatorias, Coquimbo Unido vuelve a saltar a la cancha por el Campeonato Nacional. Los Piratas recibirán a Ñublense con el objetivo de seguir aumentando su diferencia en la cima y acercarse a su primer título de Primera División.

Actualmente los dirigidos por Esteban González le sacan 14 puntos a Palestino, su más cercano perseguidor, y 15 a Universidad de Chile, aunque los azules tienen un partido menos por lo que podrían recortar la distancia a 12.

Sin embargo, en el puerto prefieren no pensar en eso y solo están enfocados en seguir ganando en el torneo.

🏴‍☠️ En Coquimbo Unido solo piensan en ganar

En la previa de su duelo ante los chillanejos, una de las figuras de Coquimbo, Matías Palavecino, señaló que “hemos hecho una gran semana. El ‘Chino’, como siempre, nos mostró sus debilidades y virtudes (de Ñublense). Esperamos hacer un gran partido de local y quedarnos con los tres puntos”.

Respecto a la ventaja que tienen sobre sus perseguidores, el talentoso jugador apuntó que “no nos fijamos en eso. Sabemos que tenemos una distancia de puntos, pero no le damos importancia”.

“Este grupo se mentalizó y se acostumbró a ganar. Pensamos más en eso que en los puntos”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo?

Coquimbo recibe a Ñublense por la Fecha 23 del Campeonato Nacional este viernes 12 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.