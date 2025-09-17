Coquimbo Unido vive un 2025 soñado. Los Piratas cerraron septiembre con un triunfo agónico ante Ñublense que los dejó en lo más alto del Campeonato Nacional, con apenas una derrota en 23 fechas y 15 puntos de ventaja sobre su escolta, O’Higgins. La ilusión de levantar la primera estrella de su historia en la división de honor crece semana a semana en la Cuarta Región.

El receso por el Mundial Sub 20 en Chile le permitirá al equipo de Esteban González preparar con calma su intertemporada, pensando ya en el próximo desafío: Colo Colo, el único rival que los ha vencido en esta campaña.

⚽ Pablo Morales explica el éxito de Coquimbo Unido

En diálogo con En Cancha, el gerente general Pablo Morales fue claro al definir el gran cambio del club: la continuidad del Chino González. “Tenemos un técnico que cree más en el trabajo que en la polémica. Analiza partido a partido y ha logrado que el plantel se sienta unido. Esa ha sido la gran diferencia”, afirmó.

El dirigente agregó que la solidez institucional también ha sido clave, desde las inversiones en infraestructura hasta la consolidación de un proyecto que no depende solo de los resultados inmediatos.

Restan 7 fechas para que termine el torneo / ©Photosport.

🏴‍☠️ La ilusión Pirata y el próximo desafío

En Coquimbo asumen con mesura este presente, recordando lo ocurrido en 2024 cuando el equipo se desinfló en la segunda rueda. Por eso, Morales insiste en que “esto es paso a paso”.

El próximo examen será Colo Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso, un duelo que muchos ven como revancha, aunque el gerente lo considera parte de la continuidad del proceso. Mientras tanto, la hinchada aurinegra ya sueña con gritar campeón por primera vez en la historia del club.