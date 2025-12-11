Deportes Limache ya cerró su temporada con la final de la Copa Chile, duelo en el que no pudo ante Huachipato. Sin embargo, el desenlace deportivo pasó rápidamente a segundo plano, porque el nombre de Luis Guerra quedó instalado como uno de los más codiciados del mercado nacional.

El atacante venezolano fue el gran motor ofensivo del elenco limachino en su año debut en Primera División, destacando por desequilibrio, regularidad y una producción ofensiva que superó con creces la expectativa de un recién ascendido.

🔍 La figura de Limache y el dato que lo volvió irresistible

Más allá de su explosión futbolística, hay un registro puntual que explica el interés masivo por Guerra: 13 asistencias en 37 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile. Diez de esos pases-gol fueron en la liga, consolidándolo como uno de los jugadores más influyentes de toda la temporada 2025.

Ese número hoy funciona como su carta de presentación ante los clubes que buscan reforzar su ataque con un futbolista decisivo y maduro en la toma de decisiones.

⚽ Tres clubes del fútbol chileno ya se mueven por él

De acuerdo con Fichajes Chilenos, tres instituciones iniciaron sondeos por el venezolano: Palestino, Audax Italiano y Deportes Concepción. Todos valoran su capacidad para romper líneas, asociarse en velocidad y generar opciones de gol con una constancia poco habitual en el torneo.

En Limache asumen que será difícil retenerlo. La final de Copa Chile ya fue su último gran escenario con la camiseta cervecera, y las conversaciones podrían avanzar rápidamente durante las próximas semanas.