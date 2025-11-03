Aún no termina la temporada, pero los movimientos en el fútbol chileno ya se vislumbran: de hecho, ya hay dos jugadores de Huachipato que están sonando en U de Chile, situación que se viene produciendo en todos los últimos mercados de fichajes.

Los Azules buscan jugadores pensando en mejorar lo hecho en este segundo semestre, dado que a nivel local llevan apenas 11 puntos de 30 posibles, poniendo en jaque su presencia en torneos internacionales.

😱 Los dos futbolistas de Huachipato que pueden ir a U de Chile

Se trata de Maximiliano Gutiérrez y el arquero Sebastián Mella, según dio a conocer TNT Sports. Ambos jugadores han dado que hablar en esta temporada y dado los constantes traspasos entre ambos equipos, es natural que sonaran en la U.

Gutiérrez se adueñó de un puesto en la escuadra de Jaime García, mientras que Mella fue el mejor jugador de Chile en el Mundial Sub 20, con importantes atajadas que evitaron una peor versión del equipo de Nicolás Córdova.

Falta tiempo para el mercado de pases y pueden sumarse más nombres a la carpeta de los universitarios, como el delantero Lionel Altamirano, quien lleva 19 goles en al temporada, aspecto justamente en el que ha flaqueado la escuadra de Álvarez.

📋 Los jugadores que se pueden ir de U de Chile

Más temprano, el medio En Cancha dio a conocer los cuatro primeros jugadores que pueden dejar U de Chile al final de la temporada, por disposición del club.

Rodrigo Contreras, Ignacio Tapia, Antonio Díaz y Nicolás Guerra son los apuntados: los primeros tres porque no han rendido de los Azules, en tanto que, en el caso de Guerra es porque el jugador quiere nuevos horizontes tras no ser indiscutido en el equipo.

También está la incógnita del entrenador Gustavo Álvarez, quien tiene contrato hasta fines de 2026, pero él mismo ha puesto en duda su futuro y ha manifestado algunas diferencias con la dirigencia de Azul Azul en plena competencia.

