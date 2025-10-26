U Católica vs U de Chile animarán una nueva versión del Clásico Universitario en el Claro Arena, el estadio de los Cruzados y el más moderno del país.

Este será el primer partido de alta convocatoria para el recinto de San Carlos de Apoquindo y promete ser una fiesta para los locales.

La U de Chile llega a este partido con la cabeza puesta en su duelo de revancha por las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús. Aunque este clásico estorba en el calendario azul, el DT Gustavo Álvarez mandará a la cancha a lo mejor que tiene.

Mientras, la UC llega con la moral en alto después de una gran exhibición de fútbol frente a Everton. El gran objetivo para los Cruzados es ganar el partido y asegurar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

⏰U Católica vs U de Chile, minuto a minuto