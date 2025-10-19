La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 se cierra este domingo 19 de octubre, con el atractivo duelo entre Everton de Viña del Mar y Universidad Católica, que se jugará a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.
El equipo dirigido por Mauricio Larriera llega presionado por los resultados: marcha 12° con 22 puntos y solo tres triunfos en casa. Los “ruleteros” vienen de caer ante La Calera y están obligados a sumar para no complicarse con la permanencia.
En tanto, la Universidad Católica de Daniel Garnero atraviesa un momento brillante. Los “cruzados” acumulan cinco victorias consecutivas, se ubican terceros con 42 puntos, y tienen como gran objetivo terminar el semestre en el segundo lugar, posición que otorga el cupo directo como Chile 2 a la Copa Libertadores 2026. Con Fernando Zampedri como goleador y una línea defensiva cada vez más firme, la UC busca su sexta victoria al hilo.
⚽ Everton vs U Católica EN VIVO: minuto a minuto
- Ramiro Gonzalez 11′
- Sebastian Sosa 30′
- Alan Medina 45′
- Lucas Soto 52′
- Joaquin Moya 89′
- Julian Alfaro 90′
- Ramiro Gonzalez 37′
- Fernando Zampedri 26′
- Fernando Zampedri 54′
- Fernando Zampedri 38′
- Cristian Cuevas 18′
- Clemente Montes 45′
- Jhojan Valencia 58′
Ignacio
Gonzalez
Berrios
Gonzalez
Ibacache
Madrid
Medina
Oyarzun
Pineiro
Rebolledo
Sosa
Soto
- Entrenador
-
0Mauricio Larriera
- Suplentes
-
17Claudio Gonzalez
-
9Matias Campos
-
16Diego García
-
23Julian Alfaro
-
32Martin Guzman
-
7Joaquin Moya
-
30Cristian Palacios
Bernedo
Ampuero
Astaburuaga
Bello
Cuevas
Agustin
Farias
Gonzalez
Mena
Montes
Valencia
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
22Alfred Canales
-
46Vicente Carcamo
-
35Diego Corral
-
21Dylan Escobar
-
4Ignacio Perez
-
14Juan Rossel
📅 ¿A qué hora y dónde juegan Everton vs U Católica?
El partido entre Everton y Universidad Católica se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
- 📆 Fecha: Domingo 19 de octubre
- 🕒 Hora: 15:00 horas
- 🏟️ Estadio: Sausalito (Viña del Mar)
📺 ¿Cómo ver EN VIVO Everton vs U Católica?
El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.
- 📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl
🟨 Árbitros designados para Everton vs U Católica
La ANFP confirmó a Manuel Vergara Rodríguez como árbitro principal del partido, acompañado por el siguiente equipo arbitral:
- Árbitro principal: Manuel Vergara Rodríguez
- Asistente 1: Edson Cisternas Torres
- Asistente 2: Hernán Banda Galarce
- Cuarto árbitro: Matías Quila Acuña
- VAR: Juan Sepúlveda Lillo
- AVAR: José Retamal Silva
🧾 Formación de Everton vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025
📋 Everton (DT: Mauricio Larriera):
Ignacio González; Raimundo Rebolledo, Ramiro González, Lucas Soto y Alex Ibacache; Benjamín Berríos, Alan Medina, Rodrigo Piñeiro, Álvaro Madrid, Diego Oyarzún; y Sebastián Sosa.
📋 Universidad Católica (DT: Daniel Garnero):
Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Agustín Farías; Clemente Montes, Eduard Bello y Fernando Zampedri.
📊 Últimos partidos de Everton y U Católica
🔵 Everton
D – E – D – V – D
- 🏆 12/09/25: U. La Calera 1-0 Everton
- 🏆 28/08/25: Everton 3-1 La Serena
- 🏆 17/08/25: Coquimbo Unido 2-1 Everton
- 🏆 10/08/25: Everton 1-1 Colo Colo
- 🏆 03/08/25: Ñublense 1-0 Everton
⚪ Universidad Católica
V – V – V – V – V
- 🏆 09/10/25: U. Católica 1-0 Ñublense
- 🏆 13/09/25: D. Limache 0-1 U. Católica
- 🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal
- 🏆 23/08/25: U. Católica 2-0 U. Española
- 🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica
⚔️ Historial entre Everton vs U Católica
Desde 2004, ruleteros y cruzados se han enfrentado 30 veces en Primera División, con amplia ventaja para los precordilleranos.
📊 Balance general:
- Everton ganó 6 partidos (20%)
- Empates: 8 (27%)
- U. Católica ganó 16 (53%)
👉 Últimos enfrentamientos:
- 11/05/25: Everton 2-1 U. Católica (Copa Chile)
- 25/04/25: U. Católica 6-0 Everton (Primera División)
- 26/01/25: U. Católica 1-0 Everton (Copa Chile)
- 11/03/24: U. Católica 2-4 Everton (Primera División)
📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|Últimos 5
|3
|U. Católica
|23
|12
|6
|5
|+13
|42
|🟢🟢🟢🟢🟢
|12
|Everton
|22
|5
|7
|10
|-8
|22
|🔴⚪🔴🟢🔴
*La UC llega con una racha perfecta y busca consolidarse como Chile 2 para clasificar directo a la Copa Libertadores. Everton, en tanto, necesita volver a ganar en Sausalito para alejarse del descenso y cortar el dominio cruzado en los últimos duelos. Repasa las mejores casas de apuestas en Chile.
📣 Sigue toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 en AlAireLibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Estadio Sausalito de Viña del Mar.