La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 se cierra este domingo 19 de octubre, con el atractivo duelo entre Everton de Viña del Mar y Universidad Católica, que se jugará a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.

El equipo dirigido por Mauricio Larriera llega presionado por los resultados: marcha 12° con 22 puntos y solo tres triunfos en casa. Los “ruleteros” vienen de caer ante La Calera y están obligados a sumar para no complicarse con la permanencia.

En tanto, la Universidad Católica de Daniel Garnero atraviesa un momento brillante. Los “cruzados” acumulan cinco victorias consecutivas, se ubican terceros con 42 puntos, y tienen como gran objetivo terminar el semestre en el segundo lugar, posición que otorga el cupo directo como Chile 2 a la Copa Libertadores 2026. Con Fernando Zampedri como goleador y una línea defensiva cada vez más firme, la UC busca su sexta victoria al hilo.

Everton vs U Católica EN VIVO: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24
Everton CD
19/10/2025 15:00
Descanso : 0 2
Finalizado
Universidad Católica
  • Ramiro Gonzalez 11′
  • Sebastian Sosa 30′
  • Alan Medina 45′
  • Lucas Soto 52′
  • Joaquin Moya 89′
  • Julian Alfaro 90′
  • Ramiro Gonzalez 37′
  • Fernando Zampedri 26′
  • Fernando Zampedri 54′
  • Fernando Zampedri 38′
  • Cristian Cuevas 18′
  • Clemente Montes 45′
  • Jhojan Valencia 58′
90 + 4 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Julian Alfaro
89 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Joaquin Moya
83 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Juan Rossel
83 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Eduard Bello
83 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Alfred Canales
83 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Carlos Agustin Farias
78 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Cristian Palacios
78 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Rodrigo Pineiro
78 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Joaquin Moya
78 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Alvaro Madrid
69 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Ignacio Perez
69 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Jhojan Valencia
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Diego Corral
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Cristian Cuevas
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Vicente Carcamo
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Clemente Montes
61 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Matias Campos
61 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Sebastian Sosa
61 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Julian Alfaro
61 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Alan Medina
58 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia
54 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Fernando Zampedri
52 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Lucas Soto
45 + 4 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Clemente Montes
45 + 2 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Alan Medina
41 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Diego García
41 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Raimundo Rebolledo
38 ‘
Universidad Católica
Penalti : Fernando Zampedri
37 ‘
Everton CD
Tarjeta roja : Ramiro Gonzalez
30 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Sebastian Sosa
26 ‘
Universidad Católica
Asistencia : Clemente Montes
26 ‘
Universidad Católica
Gol regular : Fernando Zampedri
18 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas
11 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Ramiro Gonzalez
[ +4 ‘ ] Amonestación para Julian Alfaro.
Amonestación para Joaquin Moya.
Cambio: se retira Eduard Bello y entra en su lugar Juan Rossel.
Cambio: se retira Carlos Agustin Farias y entra en su lugar Alfred Canales.
Cambio: se retira Rodrigo Pineiro y entra en su lugar Cristian Palacios.
Cambio: se retira Alvaro Madrid y entra en su lugar Joaquin Moya.
Cambio: se retira Jhojan Valencia y entra en su lugar Ignacio Perez.
Cambio: se retira Cristian Cuevas y entra en su lugar Diego Corral.
Cambio: se retira Clemente Montes y entra en su lugar Vicente Carcamo.
Cambio: se retira Sebastian Sosa y entra en su lugar Matias Campos.
Cambio: se retira Alan Medina y entra en su lugar Julian Alfaro.
Amonestación para Jhojan Valencia.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri!
Amonestación para Lucas Soto.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +9 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +4 ‘ ] Amonestación para Clemente Montes.
[ +2 ‘ ] Amonestación para Alan Medina.
Cambio: se retira Raimundo Rebolledo y entra en su lugar Diego García.
¡G O O O O O O L! – ¡Fernando Zampedri (Universidad Católica) anota desde el punto de penalti!
¡EXPULSADO! – ¡Ramiro Gonzalez ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Amonestación para Sebastian Sosa.
Asistencia de Clemente Montes en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri!
Amonestación para Cristian Cuevas.
Amonestación para Ramiro Gonzalez.
El árbitro da inicio al encuentro.
Everton CD
4-1-4-1
Jose Ignacio Gonzalez 1
Jose
Ignacio
Gonzalez
Benjamin Berrios 21
Benjamin
Berrios
Ramiro Gonzalez 5
Ramiro
Gonzalez
Alex Ibacache 2
Alex
Ibacache
Alvaro Madrid 6
Alvaro
Madrid
Alan Medina 11
Alan
Medina
Diego Oyarzun 24
Diego
Oyarzun
Rodrigo Pineiro 8
Rodrigo
Pineiro
Raimundo Rebolledo 27
Raimundo
Rebolledo
Sebastian Sosa 33
Sebastian
Sosa
Lucas Soto 35
Lucas
Soto
  • Entrenador
  • 0
    Mauricio Larriera
  • Suplentes
  • 17
    Claudio Gonzalez
  • 9
    Matias Campos
  • 16
    Diego García
  • 23
    Julian Alfaro
  • 32
    Martin Guzman
  • 7
    Joaquin Moya
  • 30
    Cristian Palacios
Universidad Católica
4-2-3-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Tomas Astaburuaga 23
Tomas
Astaburuaga
Eduard Bello 18
Eduard
Bello
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Carlos Agustin Farias 25
Carlos
Agustin
Farias
Daniel Gonzalez 2
Daniel
Gonzalez
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 22
    Alfred Canales
  • 46
    Vicente Carcamo
  • 35
    Diego Corral
  • 21
    Dylan Escobar
  • 4
    Ignacio Perez
  • 14
    Juan Rossel
14
Faltas Cometidas
12
0
Fuera de Juego
6
38
Posesión de Balón
62
6
Tarjetas Amarillas
3
6
Tiros Fuera
5
2
Tiros a Puerta
7
7
Corners
3
1
Tarjetas Rojas
0
11
Saques de Portería
9
0
Penaltis
1
18
Tiros Libres
0
4
Paradas
2
4
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
5
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
3
1
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
3
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
4
Corners 1ª Mitad
1
3
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
7
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Últimos enfrentamientos
EVE UNI 19/10/2025
UNI 6 – 0 EVE 25/04/2025
UNI 0 – 0 EVE 11/08/2024
EVE 4 – 2 UNI 11/03/2024
UNI 5 – 4 EVE 09/08/2023

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Everton vs U Católica?

El partido entre Everton y Universidad Católica se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

  • 📆 Fecha: Domingo 19 de octubre
  • 🕒 Hora: 15:00 horas
  • 🏟️ Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Everton vs U Católica?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

  • 📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl

🟨 Árbitros designados para Everton vs U Católica

La ANFP confirmó a Manuel Vergara Rodríguez como árbitro principal del partido, acompañado por el siguiente equipo arbitral:

  • Árbitro principal: Manuel Vergara Rodríguez
  • Asistente 1: Edson Cisternas Torres
  • Asistente 2: Hernán Banda Galarce
  • Cuarto árbitro: Matías Quila Acuña
  • VAR: Juan Sepúlveda Lillo
  • AVAR: José Retamal Silva

🧾 Formación de Everton vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

📋 Everton (DT: Mauricio Larriera):
Ignacio González; Raimundo Rebolledo, Ramiro González, Lucas Soto y Alex Ibacache; Benjamín Berríos, Alan Medina, Rodrigo Piñeiro, Álvaro Madrid, Diego Oyarzún; y Sebastián Sosa.

📋 Universidad Católica (DT: Daniel Garnero):
Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Agustín Farías; Clemente Montes, Eduard Bello y Fernando Zampedri.

📊 Últimos partidos de Everton y U Católica

🔵 Everton
D – E – D – V – D

  • 🏆 12/09/25: U. La Calera 1-0 Everton
  • 🏆 28/08/25: Everton 3-1 La Serena
  • 🏆 17/08/25: Coquimbo Unido 2-1 Everton
  • 🏆 10/08/25: Everton 1-1 Colo Colo
  • 🏆 03/08/25: Ñublense 1-0 Everton

Universidad Católica
V – V – V – V – V

  • 🏆 09/10/25: U. Católica 1-0 Ñublense
  • 🏆 13/09/25: D. Limache 0-1 U. Católica
  • 🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal
  • 🏆 23/08/25: U. Católica 2-0 U. Española
  • 🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica

⚔️ Historial entre Everton vs U Católica

Desde 2004, ruleteros y cruzados se han enfrentado 30 veces en Primera División, con amplia ventaja para los precordilleranos.

📊 Balance general:

  • Everton ganó 6 partidos (20%)
  • Empates: 8 (27%)
  • U. Católica ganó 16 (53%)

👉 Últimos enfrentamientos:

  • 11/05/25: Everton 2-1 U. Católica (Copa Chile)
  • 25/04/25: U. Católica 6-0 Everton (Primera División)
  • 26/01/25: U. Católica 1-0 Everton (Copa Chile)
  • 11/03/24: U. Católica 2-4 Everton (Primera División)

📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

PosClubPJGEPDGPtsÚltimos 5
3U. Católica231265+1342🟢🟢🟢🟢🟢
12Everton225710-822🔴⚪🔴🟢🔴

*La UC llega con una racha perfecta y busca consolidarse como Chile 2 para clasificar directo a la Copa Libertadores. Everton, en tanto, necesita volver a ganar en Sausalito para alejarse del descenso y cortar el dominio cruzado en los últimos duelos. Repasa las mejores casas de apuestas en Chile.

📣 Sigue toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 en AlAireLibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

