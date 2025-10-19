La fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 se cierra este domingo 19 de octubre, con el atractivo duelo entre Everton de Viña del Mar y Universidad Católica, que se jugará a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.

El equipo dirigido por Mauricio Larriera llega presionado por los resultados: marcha 12° con 22 puntos y solo tres triunfos en casa. Los “ruleteros” vienen de caer ante La Calera y están obligados a sumar para no complicarse con la permanencia.

En tanto, la Universidad Católica de Daniel Garnero atraviesa un momento brillante. Los “cruzados” acumulan cinco victorias consecutivas, se ubican terceros con 42 puntos, y tienen como gran objetivo terminar el semestre en el segundo lugar, posición que otorga el cupo directo como Chile 2 a la Copa Libertadores 2026. Con Fernando Zampedri como goleador y una línea defensiva cada vez más firme, la UC busca su sexta victoria al hilo.

⚽ Everton vs U Católica EN VIVO: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Everton CD Descanso : 0 2 Finalizado Universidad Católica Ramiro Gonzalez 11′

Sebastian Sosa 30′

Alan Medina 45′

Lucas Soto 52′

Joaquin Moya 89′

Julian Alfaro 90′ Ramiro Gonzalez 37′ Fernando Zampedri 26′

Fernando Zampedri 26′ Fernando Zampedri 54′ Fernando Zampedri 38′ Cristian Cuevas 18′

Cristian Cuevas 18′ Clemente Montes 45′

Clemente Montes 45′ Jhojan Valencia 58′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 4 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Julian Alfaro 89 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Joaquin Moya 83 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Juan Rossel 83 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Eduard Bello 83 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Alfred Canales 83 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Carlos Agustin Farias 78 ‘ Everton CD Sustitución entra : Cristian Palacios 78 ‘ Everton CD Sustitución sale : Rodrigo Pineiro 78 ‘ Everton CD Sustitución entra : Joaquin Moya 78 ‘ Everton CD Sustitución sale : Alvaro Madrid 69 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Ignacio Perez 69 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Jhojan Valencia 63 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Diego Corral 63 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Cristian Cuevas 63 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Vicente Carcamo 63 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Clemente Montes 61 ‘ Everton CD Sustitución entra : Matias Campos 61 ‘ Everton CD Sustitución sale : Sebastian Sosa 61 ‘ Everton CD Sustitución entra : Julian Alfaro 61 ‘ Everton CD Sustitución sale : Alan Medina 58 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Jhojan Valencia 54 ‘ Universidad Católica Gol regular : Fernando Zampedri 52 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Lucas Soto 45 + 4 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Clemente Montes 45 + 2 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Alan Medina 41 ‘ Everton CD Sustitución entra : Diego García 41 ‘ Everton CD Sustitución sale : Raimundo Rebolledo 38 ‘ Universidad Católica Penalti : Fernando Zampedri 37 ‘ Everton CD Tarjeta roja : Ramiro Gonzalez 30 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Sebastian Sosa 26 ‘ Universidad Católica Asistencia : Clemente Montes 26 ‘ Universidad Católica Gol regular : Fernando Zampedri 18 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas 11 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Ramiro Gonzalez [ +4 ‘ ] Amonestación para Julian Alfaro. Amonestación para Joaquin Moya. Cambio: se retira Eduard Bello y entra en su lugar Juan Rossel. Cambio: se retira Carlos Agustin Farias y entra en su lugar Alfred Canales. Cambio: se retira Rodrigo Pineiro y entra en su lugar Cristian Palacios. Cambio: se retira Alvaro Madrid y entra en su lugar Joaquin Moya. Cambio: se retira Jhojan Valencia y entra en su lugar Ignacio Perez. Cambio: se retira Cristian Cuevas y entra en su lugar Diego Corral. Cambio: se retira Clemente Montes y entra en su lugar Vicente Carcamo. Cambio: se retira Sebastian Sosa y entra en su lugar Matias Campos. Cambio: se retira Alan Medina y entra en su lugar Julian Alfaro. Amonestación para Jhojan Valencia. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri! Amonestación para Lucas Soto. Ya en juego el segundo tiempo. [ +9 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +4 ‘ ] Amonestación para Clemente Montes. [ +2 ‘ ] Amonestación para Alan Medina. Cambio: se retira Raimundo Rebolledo y entra en su lugar Diego García. ¡G O O O O O O L! – ¡Fernando Zampedri (Universidad Católica) anota desde el punto de penalti! ¡EXPULSADO! – ¡Ramiro Gonzalez ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Amonestación para Sebastian Sosa. Asistencia de Clemente Montes en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Fernando Zampedri! Amonestación para Cristian Cuevas. Amonestación para Ramiro Gonzalez. El árbitro da inicio al encuentro. Everton CD Everton CD 4-1-4-1 1 Jose

Ignacio

Gonzalez 21 Benjamin

Berrios 5 Ramiro

Gonzalez 2 Alex

Ibacache 6 Alvaro

Madrid 11 Alan

Medina 24 Diego

Oyarzun 8 Rodrigo

Pineiro 27 Raimundo

Rebolledo 33 Sebastian

Sosa 35 Lucas

Soto Entrenador

0 Mauricio Larriera

Suplentes

17 Claudio Gonzalez



9 Matias Campos



16 Diego García



23 Julian Alfaro



32 Martin Guzman



7 Joaquin Moya



30 Cristian Palacios

Universidad Católica Universidad Católica 4-2-3-1 1 Vicente

Bernedo 19 Branco

Ampuero 23 Tomas

Astaburuaga 18 Eduard

Bello 15 Cristian

Cuevas 25 Carlos

Agustin

Farias 2 Daniel

Gonzalez 3 Eugenio

Mena 11 Clemente

Montes 20 Jhojan

Valencia 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



22 Alfred Canales



46 Vicente Carcamo



35 Diego Corral



21 Dylan Escobar



4 Ignacio Perez



14 Juan Rossel

14 Faltas Cometidas 12 0 Fuera de Juego 6 38 Posesión de Balón 62 6 Tarjetas Amarillas 3 6 Tiros Fuera 5 2 Tiros a Puerta 7 7 Corners 3 1 Tarjetas Rojas 0 11 Saques de Portería 9 0 Penaltis 1 18 Tiros Libres 0 4 Paradas 2 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 5 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 3 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 3 1 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 3 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 3 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 4 Corners 1ª Mitad 1 3 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 7 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Últimos enfrentamientos EVE – UNI 19/10/2025 UNI 6 – 0 EVE 25/04/2025 UNI 0 – 0 EVE 11/08/2024 EVE 4 – 2 UNI 11/03/2024 UNI 5 – 4 EVE 09/08/2023

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Everton vs U Católica?

El partido entre Everton y Universidad Católica se disputará este domingo 19 de octubre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

📆 Fecha: Domingo 19 de octubre

Domingo 19 de octubre 🕒 Hora: 15:00 horas

15:00 horas 🏟️ Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Everton vs U Católica?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2

TNT Sports HD / TNT Sports 2 💻 Streaming: TNT Sports en Max

TNT Sports en Max 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en AlAireLibre.cl

🟨 Árbitros designados para Everton vs U Católica

La ANFP confirmó a Manuel Vergara Rodríguez como árbitro principal del partido, acompañado por el siguiente equipo arbitral:

Árbitro principal: Manuel Vergara Rodríguez

Manuel Vergara Rodríguez Asistente 1: Edson Cisternas Torres

Edson Cisternas Torres Asistente 2: Hernán Banda Galarce

Hernán Banda Galarce Cuarto árbitro: Matías Quila Acuña

Matías Quila Acuña VAR: Juan Sepúlveda Lillo

Juan Sepúlveda Lillo AVAR: José Retamal Silva

🧾 Formación de Everton vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

📋 Everton (DT: Mauricio Larriera):

Ignacio González; Raimundo Rebolledo, Ramiro González, Lucas Soto y Alex Ibacache; Benjamín Berríos, Alan Medina, Rodrigo Piñeiro, Álvaro Madrid, Diego Oyarzún; y Sebastián Sosa.

📋 Universidad Católica (DT: Daniel Garnero):

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Agustín Farías; Clemente Montes, Eduard Bello y Fernando Zampedri.

📊 Últimos partidos de Everton y U Católica

🔵 Everton

D – E – D – V – D

🏆 12/09/25: U. La Calera 1-0 Everton

🏆 28/08/25: Everton 3-1 La Serena

🏆 17/08/25: Coquimbo Unido 2-1 Everton

🏆 10/08/25: Everton 1-1 Colo Colo

🏆 03/08/25: Ñublense 1-0 Everton

⚪ Universidad Católica

V – V – V – V – V

🏆 09/10/25: U. Católica 1-0 Ñublense

🏆 13/09/25: D. Limache 0-1 U. Católica

🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal

🏆 23/08/25: U. Católica 2-0 U. Española

🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica

⚔️ Historial entre Everton vs U Católica

Desde 2004, ruleteros y cruzados se han enfrentado 30 veces en Primera División, con amplia ventaja para los precordilleranos.

📊 Balance general:

Everton ganó 6 partidos (20%)

Empates: 8 (27%)

U. Católica ganó 16 (53%)

👉 Últimos enfrentamientos:

11/05/25: Everton 2-1 U. Católica (Copa Chile)

25/04/25: U. Católica 6-0 Everton (Primera División)

26/01/25: U. Católica 1-0 Everton (Copa Chile)

11/03/24: U. Católica 2-4 Everton (Primera División)

📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

Pos Club PJ G E P DG Pts Últimos 5 3 U. Católica 23 12 6 5 +13 42 🟢🟢🟢🟢🟢 12 Everton 22 5 7 10 -8 22 🔴⚪🔴🟢🔴

*La UC llega con una racha perfecta y busca consolidarse como Chile 2 para clasificar directo a la Copa Libertadores. Everton, en tanto, necesita volver a ganar en Sausalito para alejarse del descenso y cortar el dominio cruzado en los últimos duelos.

📣 Sigue toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 en AlAireLibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Estadio Sausalito de Viña del Mar.