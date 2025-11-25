A lo largo de su historia, uno de los grandes anhelos de Universidad de Chile ha sido la construcción de un estadio propio. Sin embargo, por diversos motivos no se ha logrado materializar su sueño.

Eso sí, muchas veces han estado cerca de aquello e incluso en las últimas horas un exdirigente del club reveló de un gran fondo que estaba destinado a ello, pero que finalmente nunca se supo qué pasó con él.

Se trata de Federico Valdés, expresidente de Azul Azul en uno de los períodos más exitosos de la institución, quien se refirió a esta situación.

🏟️ Expresidente de Azul Azul revela el millonario fondo que dejó para el estadio de U de Chile

El expresidente de la concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile y actual rector de la Universidad del Desarrollo, dio detalles inéditos del plan que tenían los azules para la construcción de su estadio.

“Al entregar la presidencia quedó una cantidad de recursos en caja suficientes para partir con el proyecto sin ningún problema. Eso está en actas del directorio. Dejamos un monto de US$10 millones que no debían tocarse, salvo para adquirir un terreno o iniciar un proyecto, lamentablemente no fue así después”, dijo en diálogo con el Podcast The Clinic.

“Teniendo suficiente para comprar y partir, yo creo que era un tema de buena gestión el poder conseguir las muchas maneras de construir un estadio, con los naming rights, la venta de palcos y de asientos. Pero lo más difícil es encontrar el emplazamiento; eso es lo que resulta complicado, además es cada vez más difícil”, agregó.

😮 La Cisterna estuvo cerca de albergar el estadio de U de Chile

Por otro lado, el exdirigente enfatizó en que hoy por hoy es difícil levantar un proyecto de esta envergadura debido a que nadie quiere un recinto deportivo cerca de su casa.

“Las comunidades están cada vez más empoderadas y nadie quiere tener un estadio a tres cuadras de la casa. Ni los mismos hinchas. Lo quieren tener cerca para irse caminando pero no al lado. El estadio trae un cambio en la vida del barrio en los días que hay partido”, señaló.

Por último, confesó que estuvieron muy cerca de materializar el sueño de Universidad de Chile en La Cisterna, pero que una filtración provocó que los planes se cayeran de un momento a otro.

“Incluso hablamos de los números con el alcalde. Yo me acuerdo exactamente que fue un lunes. Cerramos; este es el tamaño del estadio y esto es lo que la U va a pagar por tantos años. Los detalles fueron básicamente acordados. Lo que seguía era hablar con de las bondades del proyecto con los integrantes del Concejo. Pero el alcalde lo tiró por los medios y el Concejo firmo un acuerdo para que no se construyera el estadio de la U. Ahí quedó cerrado el tema”, sentenció.

