Universidad de Chile vive un momento crítico y necesita con urgencia sumar su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Este domingo, los azules recibirán al líder Deportes Limache en el Estadio Nacional con la presión al máximo.

Ante este escenario y con el Superclásico a la vuelta de la esquina, el técnico Francisco Meneghini decidió meter mano en su esquema buscando ese once que le traiga su primer triunfo oficial con la U. “Paqui” prepara dos cambios fundamentales para intentar frenar el invicto de los “tomateros” en Ñuñoa.

¿Qué cambios hizo Meneghini en Universidad de Chile ante Deportes Limache?

El arranque azul ha estado lejos de lo esperado: apenas 2 puntos de 9 posibles en tres fechas. Con ese contexto, y con Colo Colo observando para el duelo de la próxima semana, el cuerpo técnico entiende que la victoria ante los limachinos es una obligación absoluta para recuperar la confianza. Por esta razón, Meneghini decidió realizar modificaciones tácticas y de nombres.

🔄 Javier Altamirano ingresa desde el primer minuto en lugar de Israel Poblete , asumiendo mayor responsabilidad creativa en el mediocampo.

desde el primer minuto en lugar de , asumiendo mayor responsabilidad creativa en el mediocampo. 🔄 Felipe Salomoni vuelve tras cumplir su sanción por expulsión y reemplaza al juvenil Diego Vargas por la banda izquierda.

Por su parte, el capitán Marcelo Díaz continuará como alternativa en el banco de suplentes.

¿Cuál es la formación de Universidad de Chile vs Deportes Limache?

Con este nuevo once buscando mayor equilibrio y volumen ofensivo, la oncena del cuadro universitario que saltará al césped de Ñuñoa está completamente definida.

De no existir cambios de última hora, la U formará con:

Al arco, Gabriel Castellón; línea de tres formada por Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; más adelantado por derecha, Fabián Hormazábal; Javier Altamirano y Charles Aránguiz manejando el mediocampo; y por izquierda, Felipe Salomoni; arriba, un tridente con Lucas Assadi, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Mañana el Romántico Viajero vuelve al Nacional para enfrentar a Deportes Limache por la Fecha 4 de la #LigadePrimeraMercadoLibre 🏆⚽️



Desde las 20:10 horas partido EN VIVO por las pantallas de @tntsportscl y @hbomaxcl 🤘🏼🔵🔴



Suscríbete a #TNTSportsEnHBOMax y no te pierdas este… pic.twitter.com/0g5xHpTzZp — Universidad de Chile (@udechile) February 21, 2026

¿Cuándo juega la U de Chile vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026?

El vital encuentro, válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, está programado para la noche de HOY, domingo 22 de febrero a las 20:30 horas.

El pitazo inicial en el coliseo del Estadio Nacional será el cierre perfecto para la jornada dominical, en un duelo que promete sacar chispas entre un elenco azul necesitado de alegrías y un Deportes Limache que buscará el golpe definitivo (y el millonario premio de su dirigencia) para mantenerse en la cima del torneo.

📅 Domingo 22 de febrero de 2026

🏟️ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

🕘 20:30 horas (Chile)









