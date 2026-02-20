Este fin de semana, Deportes Limache tendrá la dura misión de enfrentar a Universidad de Chile por el Campeonato Nacional. Sabiendo que un triunfo ante un grande del país siempre tiene un impacto enorme anímico y mediático, desde la cúpula del club anunciaron un suculento incentivo económico para que los jugadores “dejen la vida” en la cancha y se queden con los tres puntos.

En el fútbol chileno este tipo de premios por partidos específicos no son nuevos, pero sí llama la atención cuando se trata de un duelo frente a un club grande como la U.

¿Qué premio económico recibirá Deportes Limache si derrota a U de Chile?

La dirigencia de Deportes Limache, encabezada por su presidente César Villegas, acordó entregar un bono especial al plantel en caso de vencer a la Universidad de Chile por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El incentivo consiste en un premio económico extraordinario que será repartido entre los jugadores si logran quedarse con los tres puntos en el Estadio Nacional. La medida fue consensuada con los referentes del camarín como fórmula para reforzar la motivación de cara a uno de los partidos más mediáticos del arranque de temporada.

Sin embargo, el anuncio genera mayor impacto considerando el contexto actual del club, que mantiene diferencias con su sponsor principal por dineros adeudados. En ese escenario, la confirmación del bono deportivo instaló debate entre los hinchas y elevó la presión de cara al compromiso.

¿Cuánto dinero pagará Deportes Limache si le gana a Universidad de Chile?

Según información publicada por La Tercera, el monto comprometido asciende a $10 millones de pesos, cifra que será distribuida entre los integrantes del plantel si consiguen la victoria este domingo.

No es la primera vez que aplican esta estrategia. En la jornada inaugural del campeonato, tras imponerse por 3-1 ante Colo Colo, los jugadores ya habían recibido un incentivo cercano a los $7 millones de pesos.

¿Cuándo juegan Deportes Limache vs Universidad de Chile?

El encuentro entre Deportes Limache y Universidad de Chile se disputará este domingo 22 de febrero, en el Estadio Nacional, en duelo válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Los “tomateros” llegan como líderes exclusivos tras tres jornadas, mientras que el equipo dirigido por Francisco Meneghini necesita sumar para no perder terreno en la parte alta de la tabla.