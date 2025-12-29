U Católica enfrentará una temporada cargada de partidos. El regreso a la Copa Libertadores después de una sequía de cuatro años obligó a los cruzados a replantearse posición sobre el mercado de pases. En el contexto de buscar nuevos jugadores, el técnico Daniel Garnero ha tomado una postura clara y contundente hacia la dirigencia: retener a los pilares de su proceso.

Las últimas semanas han traído especulaciones sobre posibles salidas de figuras cruzadas, con varios nombres sonando en mercados internacionales. Sin embargo, existe un jugador en particular cuya permanencia estaba en duda. El futbolista ha generado atracción en el extranjero tras su buen rendimiento, pero el DT ha decidido plantarse y pedir que esa pieza clave permanezca en el plantel.

🛡️ Garnero insiste en retener a figura de U Católica

La U Católica no solo enfrentará la Copa Libertadores después de cuatro años, sino también el Campeonato Nacional, la Copa Chile, la Copa de la Liga y la Supercopa, por lo que necesita de un plantel amplio para competir en todos los torneos. En ese sentido, la UC ha asegurado la continuidad de algunos de sus piezas clave, aunque otras podrían partir.

Uno de ellos es Daniel González, defensor central que subió considerablemente de valor tras su buen rendimiento en 2025, generando interés de clubes extranjeros. El central es pieza fundamental en el esquema defensivo de Daniel Garnero y jugó la gran mayoría de la escuadra precordillerana en la Liga de Primera, lo que despertó el interés desde el exterior, específicamente de River Plate, pudiendo entrar en la operación por Paulo Díaz.

Sin embargo, según reportes de Punto Cruzado, el propio Garnero se habría “plantado” ante la dirigencia cruzada, solicitando explícitamente que González continúe siendo parte del proyecto. De acuerdo al citado medio, la petición “ya se le hizo conocer no solo a la dirigencia, sino también al jugador”.

📊 Los números de Daniel González en la U Católica el 2025

Daniel González disputó 28 partidos en el Campeonato Nacional 2025, siendo titular en 27 ocasiones y consolidándose como eje defensivo cruzado. En ellos anotó un gol y recibió cuatro tarjetas amarillas.

