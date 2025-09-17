Si bien han pasado algunos meses, en Universidad Católica aún no olvidan la derrota en el Clásico Universitario del pasado 3 de mayo ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional.

Los cruzados estaban consiguiendo un empate como visitantes, pero una desinteligencia en la defensa provocó que Rodrigo Contreras anotara el único gol del partido en la última jugada.

Tomás Asta-Buruaga, uno de los protagonistas de aquel error, recordó lo ocurrido y reveló el calvario que le tocó vivir a él y a su familia luego de la derrota ante la U.

😨 El calvario de Asta-Buruaga en U Católica

En conversación con el podcast del Sifup, el defensor contó que “fue un momento bien duro para mí en lo personal y también para mi familia. A través de redes sociales recibí amenazas de muerte, pusieron la dirección de mi padre, putearon a mi familia, hasta mi señora estuvo metida en el tema”.

“Lo pasé bien mal, hasta me daba vergüenza salir a la calle. Sentía que si salía, me iban a putear. Veía gente con la camiseta de Colo Colo o la U y pensaba: ‘Estos me van a agarrar para el hueveo’. De verdad que la pasé muy, muy mal”, confesó.

🧠 El trabajo psicológico de Asta-Buruaga para salir adelante

En ese sentido, el zaguero señaló que “estuve con psicólogo un tiempo, porque no veía forma de salir de ese pozo. Con la ayuda del psicólogo y de mi familia, empecé a trabajar el doble: llegaba al club, me iba al gimnasio y después entrenaba. Hasta el día de hoy lo hago así”.

“El psicólogo te ayuda un montón, porque te puedes expresar de una manera que tal vez no lo haces con tu familia, te ordena las ideas, el foco principal. Es importante estar bien de la cabeza”, completó.