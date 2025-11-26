Colo Colo vivió una verdadera fiesta en el Estadio Monumental el pasado domingo cuando goleó a Unión La Calera por el Campeonato Nacional, un encuentro en el que los albos sintieron el masivo aliento de su hinchada, factor que ahora corre peligro de poder estar presente a plenitud para el último encuentro que jugarán como locales en esta temporada 2025.

El Cacique recibirá a Audax Italiano en la Fecha 30 del campeonato, y si bien quedan varios días para dicho encuentro la alarma se encendió desde ya respecto a la posibilidad de que no puedan contar con la totalidad de su hinchada en el coloso de Pedrero debido al informe arbitral de Nicolás Millas, el juez principal que dirigió el pleito con los caleranos y que acusó una acción prohibida de parte de la parcialidad alba en dicho partido.

🫨 Colo Colo arriesga una baja de aforo para su último partido en el Monumental

Aunque es justo decir que el encuentro ante La Calera no tuvo incidentes de ningún tipo en las tribunas que detuvieran el juego, el árbitro Nicolás Millas sí consignó en su informe un actuar de parte de la hinchada de Colo Colo que no está permitida en las canchas de nuestro país.

En su escrito, Millas apuntó que: “En el minuto 53, desde el sector Arica en donde se ubica la barra del equipo local se lanzan fuegos de artificio de forma continua por alrededor de dos minutos“.

Una acusación que puede poner en aprietos a Colo Colo y su deseo de tener aforo completo para despedir el año en casa ante Audax Italiano, esto por las consecuencias que puede tener el registro arbitral de Millas.

Colo Colo puede lamentar el uso de pirotecnia en la goleada ante La Calera/ © Photosport

🏟️ ¿Qué arriesga Colo Colo en su localía para el duelo vs Audax?

Hay que tener en cuenta que la pirotecnia y su uso está prohibida por ley y en el reglamento de la ANFP también se deja en claro, algo que podría provocar una multa económica para Colo Colo debido al actuar de sus hinchas.

Además, cuando suelen ocurrir este tipo de situaciones con fuegos de artificio la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana suele recurrir a la reducción de aforo para el equipo involucrado, algo que puede estropear el anhelo albo de pedir un lleno total con 42 mil almas para recibir a los Tanos, aunque habrá que esperar por si esta decisión se lleva a cabo y deberán conformarse con tener menor cantidad de público para dicho último encuentro de local de este 2025.