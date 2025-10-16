Deportes Iquique y O’Higgins se enfrentarán este viernes 17 de octubre a las 20:30 horas por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Tierra de Campeones, en la ciudad de Iquique.

El conjunto nortino llega golpeado tras caer por 4-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, mientras que el equipo rancagüino viene de imponerse por 2-1 frente a Palestino en La Cisterna.

En la tabla de posiciones, Iquique se mantiene como colista del torneo con 14 puntos, mientras que O’Higgins ocupa el cuarto lugar con 41 unidades, en plena pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Cabe mencionar que el martes 14 de octubre se ratificó la renuncia de Fernando Díaz a la banca de los Dragones Celestes, por lo que el equipo del norte enfrentará la recta final del torneo con cuerpo técnico interino.

Primera Division – 2025 MATCHDAY 24 Deportes Iquique Not started O'Higgins Team Stats Last Confrontations O'H 2 – 2 DEP 27/04/2025 O'H 3 – 1 DEP 24/08/2024 DEP 3 – 0 O'H 28/03/2024

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Iquique vs O’Higgins?

El partido se jugará este viernes 17 de octubre, a partir de las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

🗓 Fecha: Viernes 17 de octubre.

🕣 Hora: 20:30 horas.

🏟 Estadio: Tierra de Campeones, Iquique.

📡 ¿Dónde ver en vivo Deportes Iquique vs O’Higgins?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🟨 Árbitros del partido entre Deportes Iquique vs O’Higgins

Árbitro: Juan Lara

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Joaquín Arrué

4to árbitro: Matías Assadi

VAR: Cristián Garay

AVAR: Víctor Abarzúa

🐲 El XI de Deportes Iquique vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Daniel Castillo; Matías Blásquez, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Marcelo Jorquera; Misael Dávila; César Fuentes, Marcos Gómez, Matías Moya; Edson Puch, Steffan Pino.

DT: Manuel Villalobos.

🔵 El XI de O’Higgins vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Oncena probable: Omar Carabalí; Moisés González, Alan Robledo, Juan Díaz, Luis Pavez; Matías Lugo, Felipe Ogaz, Bryan Rabello; Joaquín Tapia, Martín Sarrafiore, Maximiliano Romero.

DT: Francisco Meneghini.