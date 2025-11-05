La Serena respira, pero no descansa. Tras una temporada para el olvido, el cuadro papayero logró escapar momentáneamente del descenso gracias a dos triunfos vitales ante Audax Italiano y Deportes Iquique. Sin embargo, el alivio es solo parcial: una derrota más podría devolverlos al fondo de la tabla y activar todas las alarmas en La Portada.

Con 27 puntos y ubicados en el puesto 12, los granates miran de reojo a los equipos que aún acechan por la permanencia. Y como si eso no bastara, el próximo rival en el calendario no es cualquiera: la Universidad Católica, que llega con hambre de puntos y con el recuerdo fresco de los años gloriosos en que dominó la liga chilena.

⚽ La Serena y un duelo clave ante la Universidad Católica

“Nos alejamos un poco, pero no estamos salvados. No podemos relajarnos”, asegura Gonzalo Jara en conversación con En Cancha, extremo papayero formado precisamente en la UC. Sus palabras reflejan la tensión que vive el plantel dirigido por Mario Sciacqua, un equipo que ha sabido competir mejor en la parte final del torneo, pero que todavía arrastra la carga de un año irregular y lleno de cambios.

El choque ante los cruzados no es solo otro partido: es una prueba de carácter. Un examen que llega en el peor y mejor momento al mismo tiempo, con el equipo en alza, pero aún sin margen de error.

🔥 El peso del clásico y el legado latente de Coquimbo

Aunque el foco está en la permanencia, el título reciente de Coquimbo Unido no pasó inadvertido en la ciudad. “La rivalidad es grande, pero nuestro foco siempre fue salvar la categoría”, dice Jara, reconociendo el ruido que genera ver al archirrival celebrando mientras La Serena juega con el agua al cuello.

Más allá del clásico, el plantel sabe que su futuro en Primera no depende de terceros. Todo apunta a que este duelo ante la UC será decisivo, especialmente considerando que Jara termina contrato a fin de año y, como el propio jugador comentó, todavía no tiene claro si seguirá en el club o volverá a Unión San Felipe.