Se nos comienza a ir la temporada y este sábado 29 de noviembre la Fecha 29 del Campeonato Nacional tendrá como plato fuerte el duelo entre Deportes La Serena y Palestino en La Portada, desde las 18:00 horas de nuestro país, un encuentro que trae a dos equipos necesitados por volver al camino del triunfo.

Tanto los papayeros como el elenco de colonia vienen de dos fechas sufriendo derrotas. El Granate cayó recientemente en el clásico a manos de Coquimbo Unido y se estancó en el decimosegundo puesto con 27 puntos, mientras que los dirigidos por Luca Bovaglio se fueron derrotados del Claro Arena por U Católica y se encuentran en el sexto lugar con 45 unidades, poniendo en peligro su posición en la zona de Copa Sudamericana.

⚽ La Serena vs Palestino en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Palestino?

Este duelo entre La Serena y Palestino se jugará este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio La Portada.

🏟️Estadio: La Portada, La Serena

📅Fecha: Sábado 29 de noviembre

🕗Horario: 18:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo La Serena vs Palestino?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre La Serena vs Palestino

VAR: Diego Flores

AVAR: Diego Gamboa

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: Joaquín Arrué

2do asistente: Ignacio Cerda

Cuarto árbitro: Claudio Díaz

🧾 El XI probable de La Serena vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Eryin Sanhueza; Jeyson Rojas, Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández y Cristián Gutiérrez; Sebastián Gallegos, Manuel Rivera, Gonzalo Jara y Felipe Chamorro; Bryan Mendoza.

DT: Mario Sciacqua.

🧾 El XI de Palestino vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Sebastián Salas; Ian Garguez, José Bizama, Cristián Suárez y Jason León; Julián Fernández, Francisco Montes; Dilan Zúñiga, Jonathan Benítez y Joe Abrigo; Junior Arias.

DT: Lucas Bovaglio.