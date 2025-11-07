La continuidad de la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025 este sábado 7 de noviembre estará a cargo de Deportes La Serena y U Católica en un encuentro en el Estadio La Portada, el cual está programado para jugarse a partir de las 12:30 horas de nuestro país en el coloso de la Cuarta Región.

Tras sufrir su primera derrota en el Claro Arena a manos de O’Higgins el pasado domingo la UC buscará recuperar la senda del triunfo y mantenerse en el segundo puesto de la tabla como Chile 2, donde se encuentra ubicado con 48 puntos.

Por su lado el local cuadro papayero intentará ejercer la localía para quedarse la victoria en casa y así ir despreocupándose totalmente de la lucha por la permanencia en la categoría, al encontrarse posicionados en el decimosegundo lugar con 27 unidades.

⚽ Deportes La Serena vs U Católica en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes La Serena vs U Católica?

Deportes La Serena y U Católica se enfrentan este sábado 8 de noviembre a las 12:30 horas en La Portada.

🏟️Estadio: La Portada, La Serena

📅Fecha: Sábado 8 de noviembre

🕗Horario: 12:30 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes La Serena vs U Católica?

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

📺TV: TNT Sports HD

💻Streaming: TNT Sports en Max

🟨 Árbitros del partido entre Deportes La Serena vs U Católica

AVAR: Francisco Soriano

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: John Calderón

Cuarto árbitro: Mario Salvo

VAR: Juan Sepúlveda

🧾 El posible XI de La Serena vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El once: Eryin Sanhueza; Matías Pinto, Lucas Alarcón, Nicolás Ferreyra, Joaquín Fernández y Fernando Dinamarca en defensa; Sebastián Gallegos, Juan Fuentes, Manuel Rivera y Felipe Chamorro en mediocampo; Jeisson Vargas en ataque. DT: Mario Sciacqua.

🧾 El posible XI de UC Católica vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

El once: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Alfred Canales, Nicolás Letelier y Jhojan Valencia en la mitad; dejando en ataque a Clemente Montes, Eduard Bello y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.