En un duelo válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, Deportes La Serena igualó con Universidad de Concepción en el estadio La Portada, en un partido con varias ocaciones dónde ninguno de los dos pudo sacar ventaja.
Mientras los “Papayeros” necesitan comenzar a sumar de a tres, el cuadro penquista, cada vez más sólido, ya comienza a pensar en su próximo duelo ante Everton de Viña del Mar.
Los goles de Deportes La Serena vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026
El marcador se abrió en el primer tiempo, cuando Sebastián Díaz adelantó a Deportes La Serena a los 30 minutos, aprovechando una buena acción ofensiva dentro del área para poner el 1-0 en La Portada.
La respuesta de Universidad de Concepción no tardó en llegar y a los 38’, Esteban Páez igualó el compromiso con un remate certero que dejó sin opciones al portero serenense, estableciendo el 1-1.
En el segundo tiempo, a los 52 minutos, La Serena volvió a convertir, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto, decisión que mantuvo el empate en el marcador hasta el pitazo final.
- Sebastian Diaz 30′
- Fernando Dinamarca 90′
- Esteban Paez 38′
- Cristhofer Mesias 72′
¿Cuándo vuelven a jugar Deportes La Serena y U de Concepción?
Deportes La Serena
🆚 Cobresal
🏟️ Estadio El Cobre
📆 Viernes 27 de febrero
🕛 18:00 horas
Universidad de Concepción
🆚 Everton
🏟️ Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo
📆 Domingo 1 de marzo
🕛 12:00 horas