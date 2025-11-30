Unión La Calera y Limache animaron un partidazo en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, duelo que terminó

En la primera mitad Limache se vio muy nervioso y cedió la iniciativa a los Cementeros, que nunca pudieron cuajar una buena oportunidad de gol. Un tiro en el poste que inquietó a Limache fue la única jugada de peligro de todo el primer tiempo.

En la segunda mitad Limache pisó el acelerador, especialmente después de conocer cómo iban Unión Española y Deportes Iquique.

Todo era frustración y ansiedad hasta el minuto 76 cuando apareció Daniel Castro para anotar el gol con el que Limache se queda en Primera División

⚽ Los goles de Unión La Calera vs Limache por el Campeonato Nacional

Daniel Castro, la figura de la temporada de Limache, fue el autor del único gol del encuentro. Guerra desbordó por derecha y sacó un centro que Popin Castro conectó de forma brillante.

🥵⚽🍅 QUÉ GOLAZO



Daniel Castro hizo de las suyas ante Unión La Calera y puso el 1-0 que deja a Deportes Limache muy cerca del gran objetivo, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 29 por la #LigaDePrimera 2025.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 30, 2025

📊Estadísticas de Unión La Calera vs Limache

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Unión La Calera 0 1 Descanso : 0 0 Finalizado Deportes Limache Diego Ulloa 56′

Camilo Moya 80′ Daniel Castro 77′ Francisco Romero 90′

📅Próximo partido de Unión La Calera y Limache por el Campeonato Nacional

La próxima fecha, la última del torneo, tendrá partidos exigentes para La Calera y Limache.

Los cerveceros juegan de local frente a La Serena y Unión La Calera debe visitar a la U. Católica.