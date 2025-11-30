Unión La Calera y Limache tendrán un choque de alto impacto por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Los Caleranos ya no juegan nada en el torneo y cada punto obtenido en las fechas restantes serán por el honor del club y su gente.

Limache, por su parte, si está en una pelea importante: los cerveceros pelean por quedarse en la Primera División de Chile.

Los limachinos tienen 25 puntos y una derrota ante La Calera los complicaría para la última fecha del torneo.

Unión La Calera vs Limache se juega este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas y será dirigido por Felipe González.

⏱️Unión La Calera vs Limache, minuto a minuto