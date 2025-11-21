Deportes Limache consiguió el triunfo más importante en lo que lleva de temporada: el Tomate Mecánico venció por 1-0 a Unión Española y quedó a un paso de salvarse del descenso, ya que le sacó 4 puntos de ventaja a los equipos que están en la zona roja, que son los hispanos y Deportes Iquique.
El elenco de Víctor Rivero jugó un partido inteligente en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández y golpeó en el momento justo, quedando con este resultado en el puesto 14 con 25 unidades, contra los 21 de sus rivales directos, a falta de dos fechas para que termine el Campeonato Nacional 2025.
⚽ El gol de Limache vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
El partido estaba muy parejo hasta bien entrado el segundo tiempo: el quiebre lo marcó la expulsión de Bianneider Tamayo en los 71 minutos, dejando muy en desventaja a Unión Española de cara al final del partido.
Esto fue aprovechado por Limache, que en los 80′ llegó al único tanto del compromiso, a través de Facundo Pons, quien marcó con un impecable cabezazo tras centro de Luis Guerra.
📊 Estadísticas Limache vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
- Cesar Pinares 29′
- Alfonso Parot 34′
- Fabricio Formiliano 24′
Borquez
Andia
Aguirre
Parot
Paz
Romero
Guerra
Pinares
Llanten
Silva
Pons
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
26Nicolas Peranic
-
7Yorman Zapata
-
8Danilo Catalan
-
11Felipe Fritz
-
20Agustin Arce
-
22Luis Hernandez
-
23Guillermo Pacheco
Parra
Contreras
Formiliano
Tamayo
Alarcon
Aranguiz
Uribe
Castellani
Ovelar
Massri
Ratotti
- Entrenador
-
0Gonzalo Villagra
- Suplentes
-
12Enzo Uribe
-
3Valentin Vidal
-
9Cristian Insaurralde
-
14Ignacio Nunez
-
20Matias Marin
-
23Ignacio Jeraldino
-
24Gabriel Norambuena
📋 ¿Qué partidos le restan a Limache en el Campeonato Nacional?
Limache tiene dos partidos más por delante en el Campeonato Nacional: de visita contra Unión La Calera el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas y de local frente a La Serena el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.
🧐 ¿Qué necesita Limache para salvarse del descenso?
Limache necesita dos puntos para salvarse del descenso. Es decir, con dos empates se queda en Primera División. De todas maneras, una victoria contra La Calera en la próxima fecha les permite mantenerse en la categoría de honor.
📋 ¿Qué partidos le restan a Unión Española en el Campeonato Nacional?
A Unión Española le quedan dos duelos en el Campeonato Nacional: en casa ante O’Higgins el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas y como forastero frente a La Serena el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.
🤔 ¿Qué necesita Unión Española para salvarse del descenso?
Unión Española tiene que ganar sus dos duelos y esperar que Limache o Everton pierdan ambos. Si consigue cuatro puntos, debe esperar que los Tomateros sufran una diferencia de 11 goles en contra en los dos compromiso que restan.