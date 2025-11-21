Deportes Limache consiguió el triunfo más importante en lo que lleva de temporada: el Tomate Mecánico venció por 1-0 a Unión Española y quedó a un paso de salvarse del descenso, ya que le sacó 4 puntos de ventaja a los equipos que están en la zona roja, que son los hispanos y Deportes Iquique.

El elenco de Víctor Rivero jugó un partido inteligente en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández y golpeó en el momento justo, quedando con este resultado en el puesto 14 con 25 unidades, contra los 21 de sus rivales directos, a falta de dos fechas para que termine el Campeonato Nacional 2025.

⚽ El gol de Limache vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

El partido estaba muy parejo hasta bien entrado el segundo tiempo: el quiebre lo marcó la expulsión de Bianneider Tamayo en los 71 minutos, dejando muy en desventaja a Unión Española de cara al final del partido.

Esto fue aprovechado por Limache, que en los 80′ llegó al único tanto del compromiso, a través de Facundo Pons, quien marcó con un impecable cabezazo tras centro de Luis Guerra.

📊 Estadísticas Limache vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Deportes Limache 0 0 Descanso Unión Española Cesar Pinares 29′

Alfonso Parot 34′ Fabricio Formiliano 24′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 34 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : Alfonso Parot 29 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : Cesar Pinares 24 ‘ Unión Española Tarjeta amarilla : Fabricio Formiliano 9 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Danilo Catalan 9 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Misael Llanten Amonestación para Alfonso Parot. Amonestación para Cesar Pinares. Amonestación para Fabricio Formiliano. Cambio: se retira Misael Llanten y entra en su lugar Danilo Catalan. El árbitro da inicio al encuentro. Deportes Limache Deportes Limache 4-1-4-1 1 Matias

Borquez 6 Yonathan

Andia 2 Augusto

Aguirre 24 Alfonso

Parot 3 Gonzalo

Paz 13 Francisco

Romero 10 Luis

Guerra 34 Cesar

Pinares 25 Misael

Llanten 31 Bastian

Silva 29 Facundo

Pons Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

26 Nicolas Peranic



7 Yorman Zapata



8 Danilo Catalan



11 Felipe Fritz



20 Agustin Arce



22 Luis Hernandez



23 Guillermo Pacheco

Unión Española Unión Española 4-3-3 1 Martin

Parra 2 Kevin

Contreras 21 Fabricio

Formiliano 29 Bianneider

Tamayo 33 Rodrigo

Alarcon 22 Pablo

Aranguiz 10 Ariel

Uribe 25 Gonzalo

Castellani 7 Fernando

Ovelar 17 Felipe

Massri 34 Franco

Ratotti Entrenador

0 Gonzalo Villagra

Suplentes

12 Enzo Uribe



3 Valentin Vidal



9 Cristian Insaurralde



14 Ignacio Nunez



20 Matias Marin



23 Ignacio Jeraldino



24 Gabriel Norambuena

5 Faltas Cometidas 2 1 Fuera de Juego 1 42 Posesión de Balón 58 2 Tarjetas Amarillas 1 0 Tiros Fuera 6 0 Tiros a Puerta 2 2 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 7 Saques de Portería 1 0 Penaltis 0 3 Tiros Libres 6 2 Paradas 0 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 6 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Corners 1ª Mitad 4 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 Últimos enfrentamientos UNI 2 – 2 DEP 03/06/2025

📋 ¿Qué partidos le restan a Limache en el Campeonato Nacional?

Limache tiene dos partidos más por delante en el Campeonato Nacional: de visita contra Unión La Calera el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas y de local frente a La Serena el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.

🧐 ¿Qué necesita Limache para salvarse del descenso?

Limache necesita dos puntos para salvarse del descenso. Es decir, con dos empates se queda en Primera División. De todas maneras, una victoria contra La Calera en la próxima fecha les permite mantenerse en la categoría de honor.

📋 ¿Qué partidos le restan a Unión Española en el Campeonato Nacional?

A Unión Española le quedan dos duelos en el Campeonato Nacional: en casa ante O’Higgins el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas y como forastero frente a La Serena el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.

🤔 ¿Qué necesita Unión Española para salvarse del descenso?

Unión Española tiene que ganar sus dos duelos y esperar que Limache o Everton pierdan ambos. Si consigue cuatro puntos, debe esperar que los Tomateros sufran una diferencia de 11 goles en contra en los dos compromiso que restan.