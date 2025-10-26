En una jornada para el recuerdo, Diego Sánchez fue el gran protagonista de la épica victoria del Coquimbo Unido sobre O’Higgins en Rancagua. Frente a la presión de un rival que no había perdido, el arquero confesó que su equipo tenía como misión romper esquemas y mantener la calma en el momento decisivo.

Con un penal detenido en los descuentos y un triunfo que los deja a un paso de levantar el título, sus palabras no dejan dudas del momento que se vive.

🏴‍☠️Diego Sánchez atajó un penal en el agregado y la campaña perfecta de Coquimbo Unido sigue encaminada al trofeo 🏆

📲 https://t.co/6LPWICmdE6 pic.twitter.com/41ujUczF5F — Al Aire Libre (@alairelibrecl) October 26, 2025

🥅 Diego Sánchez y ese penal que pudo cambiar todo

El momento de máxima tensión llegó en el tiempo agregado, cuando O’Higgins tuvo la opción de empatar desde los doce pasos. Sánchez se vistió de héroe y evitó el empate: la atajada fortaleció a sus compañeros y dejó al Pirata a sólo un triunfo de coronarse.

El arquero manifestó que, “lo luchamos porque los estaban invictos acá, estamos para romper los esquemas. Seguimos humildes y felices por este pasito que dimos”. Y añadió detalles clave en el penal: “Para mí era importante que lo tirara Bryan (Rabello)… Le quité la pelota a Sarrafiore y se la pasé para que lo pateara él”. Un gesto de liderazgo que terminó en un abrazo colectivo con sus compañeros al culminar el partido.

🔥“Ellos estaban invictos acá”: el contexto de la victoria

El partido ante O’Higgins no era cualquiera: enfrentaban a un rival que llegaba sin derrotas en casa. Sánchez lo reconoció abiertamente: “Lo luchamos porque los estaban invictos acá”. Esa frase resume el valor de la victoria obtenida en Rancagua, además el gol de Matías Palavecino al inicio del segundo tiempo marcó la ventaja, pero el sufrimiento hasta el final dio otro valor al triunfo.

🚀 El paso hacia el título está cerca y el arquero lo tiene claro

Con este resultado, Coquimbo Unido queda a tiro de cañón de consagrarse campeón. Sánchez lo sabe y también lo compartió con el equipo tras la atajada decisiva: sus compañeros lo felicitaron mientras daba su declaración. “Seguimos humildes y feliz por este pasito que dimos”.

El arquero no ocultó su ansiedad previa: “En la semana lo paso como el hoyo, estoy muy ansioso porque quiero que esto termine pronto”. Un deseo que ahora está más cerca de hacerse realidad. Ahora, la atención está puesta en la próxima fecha, donde una victoria los puede dejar como monarcas del Campeonato Nacional.