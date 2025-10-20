La recta final del Campeonato Nacional 2025 viene con calculadora en mano. Coquimbo Unido llega a la Fecha 25 como puntero sólido (59 pts en 24 PJ) y visita a O’Higgins este domingo, a partir de las 18:00, en el El Teniente. Detrás, los que pueden darle caza —U Católica (45), O’Higgins (44), Audax (43) y U de Chile (42 con un partido menos)— aún respiran.
Con 18 puntos en juego para la mayoría y 21 para el equipo que entrena Gustavo Álvarez (por su duelo pendiente), repasamos qué necesita Coquimbo para ser campeón este fin de semana y cuáles son todos los escenarios que necesita el Pirata para lograr la corona.
🏆 ¿Puede Coquimbo ser campeón este fin de semana?
Sí, pero solo con una combinación muy específica:
1) Ganar a O’Higgins (Coquimbo pasa de 59 a 62).
2) Que U Católica y U de Chile EMPATEN su clásico (UC queda en 46 con 5 partidos restantes → máximo 61; U de Chile queda en 43 con 6 partidos restantes → máximo 61).
*Con Coquimbo en 62, y sus escoltas con máximo 61 tras el empate entre sí, el líder quedaría matemáticamente inalcanzable y sería campeón en la Fecha 25.
Por qué no sirve otro resultado en el clásico UC–U de Chile:
- Si gana U de Chile: quedaría en 45 con 6 partidos por jugar → máximo 63; no habría título aún.
- Si gana U Católica: quedaría en 48 con 5 por jugar → máximo 63; tampoco hay título.
Nota: La caída de O’Higgins quedaría resuelta con el propio triunfo pirata (44 con 5 por jugar → máximo 59). Audax, incluso ganando, quedaría con tope 61 (46 + 15), por debajo de los 62 de Coquimbo.
📌 ¿Qué pasa si Coquimbo NO gana en Rancagua?
Empate o derrota postergan cualquier opción de vuelta olímpica esta fecha.
- Empate: Coquimbo queda en 60; la UC y la U seguirían con techo ≥61/63 según su resultado, así que no alcanza.
- Derrota: se acorta la ventaja y el campeonato se define más adelante.
🧮 ¿Cuál es la forma más rápida de asegurar el título sin depender de nadie?
Dos triunfos consecutivos (Fechas 25 y 26). Si Coquimbo vence a O’Higgins (62) y luego a U La Calera (65), alcanza un puntaje >63, que es el máximo teórico de UC y U de Chile. Con 65 puntos, es campeón independiente de otros resultados.
🔀 ¿Qué otras combinaciones acercan la corona aunque no haya título en la 25?
- Coquimbo gana y el clásico NO es empate (gana UC o la U): el campeón no se define aún, pero el Barbón queda a un triunfo (o a dos empates) de sellarlo en la 26/27.
- Coquimbo empata y UC–U de Chile empatan: nadie puede superar los 61 inmediatamente, pero al líder no le alcanza con 60; la definición pasa a la 26, donde una victoria lo deja al borde.
- Coquimbo gana y Audax no gana: se elimina otro perseguidor del cálculo (techo de Audax ≤59/61), reduciendo el número de “acechantes” a dos.
📅 Los partidos que le restan a Coquimbo Unido
- Dom 26/10 – 18:30 | O’Higgins vs Coquimbo Unido (Fecha 25)
- Dom 02/11 – 17:30 | Coquimbo Unido vs U. La Calera (Fecha 26)
- Sáb 08/11 – 17:30 | Palestino vs Coquimbo Unido (Fecha 27)
- Sáb 23/11 – por definir | Coquimbo Unido vs La Serena (Fecha 28)
- Sáb 30/11 – por definir | U. de Chile vs Coquimbo Unido (Fecha 29)
- Dom 07/12 – por definir | Coquimbo Unido vs U. Española (Fecha 30)
⚠️ ¿Por qué el clásico UC–U de Chile es la llave del título inmediato?
Porque es “suma cero” para los perseguidores.
- Si empatan, ambos pierden 2 puntos de techo (UC pasa a máximo 61, U a 61) y dejan el camino abierto al grito pirata en la 25 si Coquimbo gana.
- Si hay ganador, uno mantiene techo 63, por lo que Coquimbo necesita al menos 64 para coronarse sin depender de nadie (objetivo que se logra ganando las Fechas 25 y 26).
¿Se grita campeón en Rancagua o se estira la definición?
|Ranking – Primera Division – 2025/2025
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Coquimbo Unido
|59
|24
|18
|5
|1
|25
|37
|12
|
2
|Universidad Catolica
|45
|24
|13
|6
|5
|16
|38
|22
|
3
|O'Higgins
|44
|24
|12
|8
|4
|4
|32
|28
|
4
|Audax Italiano
|43
|24
|13
|4
|7
|7
|43
|36
|
5
|Universidad de Chile
|42
|23
|13
|3
|7
|23
|47
|24
|
6
|Palestino
|39
|24
|11
|6
|7
|8
|31
|23
|
7
|Cobresal
|38
|24
|11
|5
|8
|2
|30
|28
|
8
|Colo Colo
|34
|24
|9
|7
|8
|9
|36
|27
|
9
|Huachipato
|31
|24
|9
|4
|11
|-2
|36
|38
|
10
|CD Nublense
|30
|24
|7
|9
|8
|-6
|24
|30
|
11
|Union La Calera
|26
|24
|7
|5
|12
|-6
|22
|28
|
12
|Everton CD
|22
|23
|5
|7
|11
|-11
|24
|35
|
13
|Deportes Limache
|21
|24
|5
|6
|13
|-8
|27
|35
|
14
|La Serena
|21
|24
|5
|6
|13
|-16
|27
|43
|
15
|Union Espanola
|20
|24
|6
|2
|16
|-18
|28
|46
|
16
|Deportes Iquique
|14
|24
|3
|5
|16
|-27
|25
|52