La recta final del Campeonato Nacional 2025 viene con calculadora en mano. Coquimbo Unido llega a la Fecha 25 como puntero sólido (59 pts en 24 PJ) y visita a O’Higgins este domingo, a partir de las 18:00, en el El Teniente. Detrás, los que pueden darle caza —U Católica (45), O’Higgins (44), Audax (43) y U de Chile (42 con un partido menos)— aún respiran.

Con 18 puntos en juego para la mayoría y 21 para el equipo que entrena Gustavo Álvarez (por su duelo pendiente), repasamos qué necesita Coquimbo para ser campeón este fin de semana y cuáles son todos los escenarios que necesita el Pirata para lograr la corona.

🏆 ¿Puede Coquimbo ser campeón este fin de semana?

Sí, pero solo con una combinación muy específica:

1) Ganar a O’Higgins (Coquimbo pasa de 59 a 62).

2) Que U Católica y U de Chile EMPATEN su clásico (UC queda en 46 con 5 partidos restantes → máximo 61; U de Chile queda en 43 con 6 partidos restantes → máximo 61).

*Con Coquimbo en 62, y sus escoltas con máximo 61 tras el empate entre sí, el líder quedaría matemáticamente inalcanzable y sería campeón en la Fecha 25.

Por qué no sirve otro resultado en el clásico UC–U de Chile:

Si gana U de Chile : quedaría en 45 con 6 partidos por jugar → máximo 63 ; no habría título aún.

: quedaría en 45 con 6 partidos por jugar → ; no habría título aún. Si gana U Católica: quedaría en 48 con 5 por jugar → máximo 63; tampoco hay título.

Nota: La caída de O’Higgins quedaría resuelta con el propio triunfo pirata (44 con 5 por jugar → máximo 59). Audax, incluso ganando, quedaría con tope 61 (46 + 15), por debajo de los 62 de Coquimbo.

📌 ¿Qué pasa si Coquimbo NO gana en Rancagua?

Empate o derrota postergan cualquier opción de vuelta olímpica esta fecha.

Empate : Coquimbo queda en 60; la UC y la U seguirían con techo ≥61/63 según su resultado, así que no alcanza.

: Coquimbo queda en 60; la UC y la U seguirían con techo ≥61/63 según su resultado, así que no alcanza. Derrota: se acorta la ventaja y el campeonato se define más adelante.

🧮 ¿Cuál es la forma más rápida de asegurar el título sin depender de nadie?

Dos triunfos consecutivos (Fechas 25 y 26). Si Coquimbo vence a O’Higgins (62) y luego a U La Calera (65), alcanza un puntaje >63, que es el máximo teórico de UC y U de Chile. Con 65 puntos, es campeón independiente de otros resultados.

🔀 ¿Qué otras combinaciones acercan la corona aunque no haya título en la 25?

Coquimbo gana y el clásico NO es empate (gana UC o la U): el campeón no se define aún, pero el Barbón queda a un triunfo (o a dos empates ) de sellarlo en la 26/27.

(gana UC o la U): el campeón no se define aún, pero el Barbón queda a (o a ) de sellarlo en la 26/27. Coquimbo empata y UC–U de Chile empatan : nadie puede superar los 61 inmediatamente, pero al líder no le alcanza con 60; la definición pasa a la 26, donde una victoria lo deja al borde.

y : nadie puede superar los 61 inmediatamente, pero al líder no le alcanza con 60; la definición pasa a la 26, donde una victoria lo deja al borde. Coquimbo gana y Audax no gana: se elimina otro perseguidor del cálculo (techo de Audax ≤59/61), reduciendo el número de “acechantes” a dos.

📅 Los partidos que le restan a Coquimbo Unido

Dom 26/10 – 18:30 | O’Higgins vs Coquimbo Unido (Fecha 25)

| (Fecha 25) Dom 02/11 – 17:30 | Coquimbo Unido vs U. La Calera (Fecha 26)

| (Fecha 26) Sáb 08/11 – 17:30 | Palestino vs Coquimbo Unido (Fecha 27)

| (Fecha 27) Sáb 23/11 – por definir | Coquimbo Unido vs La Serena (Fecha 28)

| (Fecha 28) Sáb 30/11 – por definir | U. de Chile vs Coquimbo Unido (Fecha 29)

| (Fecha 29) Dom 07/12 – por definir | Coquimbo Unido vs U. Española (Fecha 30)

⚠️ ¿Por qué el clásico UC–U de Chile es la llave del título inmediato?

Porque es “suma cero” para los perseguidores.

Si empatan , ambos pierden 2 puntos de techo (UC pasa a máximo 61, U a 61) y dejan el camino abierto al grito pirata en la 25 si Coquimbo gana .

, (UC pasa a máximo 61, U a 61) y dejan el camino abierto al grito pirata en la 25 . Si hay ganador, uno mantiene techo 63, por lo que Coquimbo necesita al menos 64 para coronarse sin depender de nadie (objetivo que se logra ganando las Fechas 25 y 26).

👉 ¿Se grita campeón en Rancagua o se estira la definición? Sigue el minuto a minuto y la tabla actualizada en Al Aire Libre.