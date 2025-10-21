Manuel Fernández sabe lo que es ganarse el respeto en base a esfuerzo. El zaguero uruguayo, uno de los referentes de Coquimbo, habló sobre el presente del equipo y la conexión que lo une a una ciudad que siente como suya.

A sus 36 años, el Toto disfruta su segunda etapa en el puerto, donde ha encontrado un grupo que refleja su forma de entender el fútbol: trabajo, compañerismo y humildad. “Mi familia estaba feliz de volver. Coquimbo es una ciudad hermosa, y qué mejor manera de regresar que dándole esta alegría a su gente”, comentó con emoción a AS Chile.

⚓ El secreto que une a Coquimbo Unido

Para Fernández, el gran mérito del equipo no está en los nombres, sino en la mentalidad: “Somos un equipo obrero. Todos estamos dispuestos a correr, retroceder y tirarnos por el compañero. Eso se contagia”, explicó el defensor, destacando que la unión dentro del camarín ha sido la base del éxito.

El uruguayo reconoce que el grupo aprendió de las frustraciones pasadas y que hoy el plantel vive con madurez. “El año pasado hicimos una buena campaña, pero nos faltó cerrar. Esta vez entendimos que el sacrificio debía ser total”, afirmó.

💛 Sueño pirata y deseo de quedarse

El Toto Fernández disfruta cada jornada con la camiseta aurinegra, pero también piensa en lo que viene. “Ojalá pueda quedarme. Depende de muchas cosas”, expresó entre risas. Lo que no deja dudas es su vínculo con la hinchada coquimbana, que lo adoptó como uno más.

Fernández encarna el ADN pirata: entrega, esfuerzo y compromiso. Y mientras Coquimbo Unido sigue soñando con su primera estrella, el uruguayo se mantiene firme en su idea: el fútbol, como la vida, se gana trabajando.

🏴‍☠️ ¿Cuándo vuelve a jugar coquimbo Unido?

Los Piratas visitarán a O'Higgins este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas. El encuentro se disputará en el Estadio Codelco El Teniente y será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max. El cuadro coquimbano tiene la chance de campeonar si es que la Universidad Católica y la U de Chile empatan en el clásico universitario y los de Esteban González ganan su partido.