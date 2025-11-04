Poco duró la armonía en Colo Colo luego del triunfo clave sobre Ñublense el pasado sábado, ya que en las últimas horas se conoció de un episodio que provocó un remezón en la interna del primer equipo de los albos y que tiene como gran protagonista a su director técnico, el argentino Fernando Ortiz.

El Tano se vio envuelto en un altercado dado a conocer a inicios de esta semana, el cual terminó provocando un despido en el staff técnico de Colo Colo y que colaboraba directamente en el trabajo día a día con el plantel.

😶 El tenso episodio que provoca cambios en Colo Colo

Durante la tarde-noche de este reciente lunes el periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa Deportes dio a conocer que Fernando Ortiz desvinculó a un miembro de su staff, específicamente a Daniel Díaz, quien tenía el rol de analista de gps con el plantel.

“Fernando Ortiz desvinculó a un miembro de su staff. Debido a diferencias en métodos de trabajo y una discusión, Daniel Díaz fue cesado de sus funciones. El analista de gps, formó parte del CT de Jorge Almirón”, detalló el citado comunicador.

Por ahora Colo Colo no se ha pronunciado de manera oficial respecto a esta salida de Díaz del primer equipo ni tampoco se conoce quién asumirá dicho cargo en su reemplazo, algo que debiese aclararse seguramente en los próximos días.

Ortiz debió tomar la tajante decisión que sacude la tranquilidad alba / © Photosport

⚽ No es la primera vez en el año que Colo Colo despide a un colaborador del staff técnico

Igualmente, todo este hecho que remece a Colo Colo trae al recuerdo una situación similar que se vivió en el anterior proceso con Jorge Almirón, también en esta temporada 2025.

Durante el pasado mes de agosto ocurrió un episodio que terminó con la abrupta salida del ahora ex preparador de arqueros, Jorge Martínez, quien fue cesado de sus funciones luego de tener diferencias con el cuerpo técnico de Almirón en aquel entonces, una salida rodeada de polémicas y con acusaciones de malas relaciones en el camarín del Cacique.