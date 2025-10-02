Una triste noticia conocimos en las últimas horas, ya que una exfigura del fútbol chileno sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y está en un estado muy delicado de salud.

Se trata de Mauricio Cataldo, quien tuvo un largo periplo en el fútbol chileno, pero que es recordado principalmente por el tremendo gol de rabona que le hizo a U de Chile en 2003, dejándola eliminada en los play offs del Torneo de Apertura.

El estado de Mauricio Cataldo tras sufrir un ACV

Marcelo Zunino dio a conocer en RedGol que Mauricio Cataldo está en el Hospital Sótero del Rio y que su pronóstico es reservado, por lo que no hay novedades sobre su evolución.

Para este tipo de accidentes es clave el tiempo en que se recibe una atención y esperamos que en este caso haya sido oportuna y que tengamos novedades positivas sobre este crack.

