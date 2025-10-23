Huachipato es uno de los equipos que se encuentra peleando por un boleto a copas internacionales en 2026, y en un par de semanas el elenco del sur tendrá un reto importante en dicho objetivo al tener que recibir a U de Chile en la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El cruce entre acereros y la U está programado para el próximo domingo 2 de noviembre y hasta hace unos días atrás no había estadio confirmado para ser escenario del compromiso, algo que cambió en las últimas horas con novedades al respecto.

🏟 Hay estadio para albergar el Huachipato vs U de Chile

Entre las alternativas que se habían barajado para poder albergar el duelo entre Huachipato y la U estaba la del Ester Roa de Concepción, sin embargo, las autoridades de la ciudad rechazaron los permisos y por ello el equipo siderúrgico tuvo que volver a buscar por opciones.

Así, de acuerdo a reciente información del medio Sabes Deportes “Huachipato acabará recibiendo a Universidad de Chile el domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas en el CAP Acero de Talcahuano“, por lo que los de Jaime García finalmente no se moverán de su recinto.

Hay que recordar que este encuentro entre los de la usina y U de Chile debía jugarse en Talcahuano en la primera rueda del Campeonato, pero por acuerdo de ambos clubes se invirtió la localía y por ende recién en este tramo de la temporada se desplazarán a dicha localidad.

Huachipato no se moverá del CAP para enfrentar a la U/ © Photosport

⚽ ¿Cuándo juegan Huachipato y U de Chile?

El encuentro entre Huachipato y la U se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre desde las 12:30 horas de nuestro país, en el Estadio CAP Acero.