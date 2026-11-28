Ñublense recibe a Cobresal este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en vivo y en exclusiva por HBO Max, sin señal de TNT Sports Premium en televisión, según la programación de TNT Sports informada por ADN. Los chillanejos sueñan con la Copa Sudamericana y los mineros juegan por la permanencia.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 20:30 (Chile) Estadio: Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Árbitro: J. Cabero Transmisión: HBO Max Datos al 28 de noviembre de 2026.

Horario y estadio de Ñublense vs Cobresal

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Hora: 20:30 horas de Chile.

Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán.

Competencia: Liga de Primera, fecha 29.

Dónde ver EN VIVO a Ñublense y Cobresal

Liga de Primera 2026 · Fecha 29 Ñublense 10.º · 38 pts Domingo 29 de noviembre Dom 29/11 20:30 hora de Chile Cobresal 14.º · 30 pts Estadio Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Ciudad Chillán · 4.500 pl. Árbitro J. Cabero Clima 27 °C Cómo ver en vivo: TNT Sports · MAX · TNT Go · TNT Sports Premium (Chile) → Sus goleadores Ñublense: Franco Rami (5 goles); Cobresal: S. Pino (9 goles). Último duelo Ñublense ganó 1-0 como visitante el 29 may. 2026. En la tabla Ñublense es 10.º con 38 pts y Cobresal, 14.º con 30 pts. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO MAX Streaming · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile EN VIVO TNT Sports Premium (Chile) Televisión · Chile Formaciones probables Probable Ñublense Cobresal Ñublense 3-4-2-1 DT Vicente Enrique Núñez Acuña 1 Pérez 6 Calderón 16 Sanhueza 14 Campusano 8 Graciani 21 Reyes 28 Rivera 18 Céspedes 10 Plaza4 goles 11 Molina 9 Rami5 goles 5 goles Bajas Giovanny Andrés Ávalos Ovelar Lesionado Cobresal 4-2-3-1 DT Gustavo Huerta Araya 36 Olguín 15 Castillo 18 Moreno 20 Tiznado 43 Campos 10 Carvallo 22 Astudillo 11 Brea8 goles 8 goles 38 Villagrán 7 Yanis 8 S. Pino9 goles 9 goles Bajas Alejandro Santander Suspendido Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga de Primera 2026 Ñublense Balance en 28 partidos 10G · 8E · 10P 34 Goles marcados 1,21 por partido 43 Goles recibidos 1,54 por partido 7 Vallas invictas 25 % de los partidos 45,2 % Posesión media 12,6 Remates por partido 4,1 al arco 4,1 Córners por partido Local 5G · 4E · 5P Visita 5G · 4E · 5P Cobresal Balance en 28 partidos 8G · 6E · 14P 42 Goles marcados 1,50 por partido 52 Goles recibidos 1,86 por partido 5 Vallas invictas 18 % de los partidos 43,6 % Posesión media 14,5 Remates por partido 5,1 al arco 5,0 Córners por partido Local 7G · 2E · 5P Visita 1G · 4E · 9P Goleadores Ñublense Franco Rami 5 goles

Ignacio Jeraldino 5 goles

Matías Andrés Plaza Berrios 4 goles Cobresal S. Pino 9 goles

Julián Brea 8 goles

Franco Frías 4 goles Últimos resultados Ñublense Universidad de Concepción 21 nov. · Liga de Primera · visita G 3-2

Colo-Colo 8 nov. · Liga de Primera · local P 1-2

O'Higgins 31 oct. · Liga de Primera · visita P 0-1

Coquimbo Unido 25 oct. · Liga de Primera · local G 2-1

Universidad de Chile 12 oct. · Liga de Primera · visita P 0-6 Cobresal Audax Italiano 20 nov. · Liga de Primera · local G 3-2

Universidad de Chile 8 nov. · Liga de Primera · visita P 1-2

Everton 1 nov. · Liga de Primera · local E 2-2

O'Higgins 24 oct. · Liga de Primera · visita E 1-1

Universidad de Concepción 10 oct. · Liga de Primera · local E 1-1 Historial 29 partidos oficiales 9 victorias 8 empates victorias 12 Cobresal 0-1 Ñublense

Ñublense 5-0 Cobresal

Cobresal 1-1 Ñublense

Ñublense 1-0 Cobresal

Cobresal 2-2 Ñublense Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Colo-Colo Colo-Colo 28 +32 64 PEGGG 2 Universidad de Chile Universidad de Chile 28 +26 54 GGPGG 3 Universidad Católica Universidad Católica 28 +16 49 PEGGP 4 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 27 +5 41 GPGGG 5 Deportes Limache Deportes Limache 28 +7 40 EGGPP 6 Everton Everton 28 +7 40 GPEPP 10 Ñublense Ñublense 28 -9 38 PGPPG 14 Cobresal Cobresal 28 -10 30 EEEPG Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 18:45

Streaming: HBO Max (exclusivo).

TV: el partido no irá por TNT Sports Premium.

Es uno de los cuatro partidos simultáneos de las 20:30 horas, junto a Unión La Calera vs Universidad de Concepción, Everton vs O’Higgins y Audax Italiano vs Palestino. Solo el duelo del Chahuán tendrá señal de TNT Sports Premium.

Sudamericana en Chillán, salvación para los mineros

Ñublense suma 38 puntos y es uno de los ocho equipos que caben en cuatro unidades en la carrera por la Copa Sudamericana, según el recuento de Cooperativa. En la última fecha visitará a Huachipato, otro rival directo.

Cobresal, con 30 puntos, está igualado con Audax Italiano y uno por debajo de O’Higgins en la zona de salvación. Según las cuentas de ADN, si mineros e itálicos suman este domingo, un empate entre La Calera y la UdeC dejaría a ambos colistas condenados al descenso, lo que también aliviaría a Cobresal.

¿Cómo llegan Ñublense y Cobresal?

Cómo llegan Ñublense G P P G P Fecha Rival L/V Res. 21/11 U. de Concepción

Liga de Primera V 3-2 8/11 Colo Colo

Liga de Primera L 1-2 31/10 O’Higgins

Liga de Primera V 0-1 25/10 Coquimbo Unido

Liga de Primera L 2-1 12/10 U de Chile

Liga de Primera V 0-6 Cobresal G P E E E Fecha Rival L/V Res. 20/11 Audax Italiano

Liga de Primera L 3-2 8/11 U de Chile

Liga de Primera V 1-2 1/11 Everton

Liga de Primera L 2-2 24/10 O’Higgins

Liga de Primera V 1-1 10/10 U. de Concepción

Liga de Primera L 1-1 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

Ñublense viene de ganar 3-2 en su visita a la UdeC, después de caer ante Colo Colo y O’Higgins. Cobresal, en cambio, llega con su mejor resultado reciente: un 3-2 sobre Audax Italiano en El Salvador, luego de tres empates seguidos y una derrota ante la U, según Sportmonks.

En el historial reciente mandan los mineros. En la base de Sportmonks, desde 2007, Cobresal ganó 12 de los 29 partidos ante Ñublense, los chillanejos nueve y hubo ocho empates.

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 9 Palestino 28 11 5 12 0 38 10 Ñublense 28 10 8 10 -9 38 11 Huachipato 27 9 7 11 -7 34 13 Audax Italiano 28 7 9 12 -9 30 14 Cobresal 28 8 6 14 -10 30 15 Unión La Calera 28 7 6 15 -18 27 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Después de este domingo quedará solo la última fecha, el fin de semana del 6 de diciembre, para cerrar las cuentas de ambos.