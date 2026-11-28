Ñublense recibe a Cobresal este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en vivo y en exclusiva por HBO Max, sin señal de TNT Sports Premium en televisión, según la programación de TNT Sports informada por ADN. Los chillanejos sueñan con la Copa Sudamericana y los mineros juegan por la permanencia.
Horario y estadio de Ñublense vs Cobresal
- Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Hora: 20:30 horas de Chile.
- Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán.
- Competencia: Liga de Primera, fecha 29.
Dónde ver EN VIVO a Ñublense y Cobresal
Ñublense: Franco Rami (5 goles); Cobresal: S. Pino (9 goles).
Ñublense ganó 1-0 como visitante el 29 may. 2026.
Ñublense es 10.º con 38 pts y Cobresal, 14.º con 30 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Vicente Enrique Núñez Acuña
- Giovanny Andrés Ávalos OvelarLesionado
DT Gustavo Huerta Araya
- Alejandro SantanderSuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Franco Rami5goles
- Ignacio Jeraldino5goles
- Matías Andrés Plaza Berrios4goles
- S. Pino9goles
- Julián Brea8goles
- Franco Frías4goles
Últimos resultados
- Universidad de Concepción21 nov. · Liga de Primera · visitaG 3-2
- Colo-Colo8 nov. · Liga de Primera · localP 1-2
- O'Higgins31 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Coquimbo Unido25 oct. · Liga de Primera · localG 2-1
- Universidad de Chile12 oct. · Liga de Primera · visitaP 0-6
- Audax Italiano20 nov. · Liga de Primera · localG 3-2
- Universidad de Chile8 nov. · Liga de Primera · visitaP 1-2
- Everton1 nov. · Liga de Primera · localE 2-2
- O'Higgins24 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
- Universidad de Concepción10 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
Historial29 partidos oficiales
- 29 may. 2026Cobresal0-1Ñublense
- 7 dic. 2025Ñublense5-0Cobresal
- 22 jun. 2025Cobresal1-1Ñublense
- 14 sep. 2024Ñublense1-0Cobresal
- 20 abr. 2024Cobresal2-2Ñublense
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|EGGPP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|10
|Ñublense
|28
|-9
|38
|PGPPG
|14
|Cobresal
|28
|-10
|30
|EEEPG
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 18:45
- Streaming: HBO Max (exclusivo).
- TV: el partido no irá por TNT Sports Premium.
Es uno de los cuatro partidos simultáneos de las 20:30 horas, junto a Unión La Calera vs Universidad de Concepción, Everton vs O’Higgins y Audax Italiano vs Palestino. Solo el duelo del Chahuán tendrá señal de TNT Sports Premium.
Sudamericana en Chillán, salvación para los mineros
Ñublense suma 38 puntos y es uno de los ocho equipos que caben en cuatro unidades en la carrera por la Copa Sudamericana, según el recuento de Cooperativa. En la última fecha visitará a Huachipato, otro rival directo.
Cobresal, con 30 puntos, está igualado con Audax Italiano y uno por debajo de O’Higgins en la zona de salvación. Según las cuentas de ADN, si mineros e itálicos suman este domingo, un empate entre La Calera y la UdeC dejaría a ambos colistas condenados al descenso, lo que también aliviaría a Cobresal.
¿Cómo llegan Ñublense y Cobresal?
Ñublense viene de ganar 3-2 en su visita a la UdeC, después de caer ante Colo Colo y O’Higgins. Cobresal, en cambio, llega con su mejor resultado reciente: un 3-2 sobre Audax Italiano en El Salvador, luego de tres empates seguidos y una derrota ante la U, según Sportmonks.
En el historial reciente mandan los mineros. En la base de Sportmonks, desde 2007, Cobresal ganó 12 de los 29 partidos ante Ñublense, los chillanejos nueve y hubo ocho empates.
Después de este domingo quedará solo la última fecha, el fin de semana del 6 de diciembre, para cerrar las cuentas de ambos.