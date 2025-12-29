Este lunes la U de Chile puso fin a semanas de incertidumbre y finalmente anunció a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador. Sin embargo, a solo días de iniciar la pretemporada los azules aún no suman refuerzos.

Si bien han retenido a sus principales figuras, los universitarios han sufrido algunas bajas importantes. Una de las zonas más afectadas es la ofensiva, donde dejaron partir a Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

Por ello, el nombre de Eduardo Vargas tomó fuerzas en el Centro Deportivo Azul para potenciar el ataque. Sin embargo, en medio de esa situación surgió un nuevo posible destino para Turboman, el cual podría frustrar nuevamente los planes del Romántico Viajero.

😱 Eduardo Vargas es ofrecido en Brasil

Remo, club del estado de Pará en Brasil, acaba de ascender al Brasileirão y está buscando refuerzos de experiencia para mantener la categoría. Según reportes del medio “Remo 100%”, Eduardo Vargas fue ofrecido al club a través de intermediarios, y aunque la directiva aún no se pronuncia sobre una posible negociación, el interés existe.

El interés de Remo surgió porque Vargas es futbolista libre y disponible inmediatamente, además de tener experiencia internacional, la cual podría aportar al club en el Brasileirão.

Según “Remo 100%”: “El delantero Eduardo Vargas fue recientemente ofrecido al Remo para la temporada 2026. Libre en el mercado tras dejar el Audax Italiano (Chile), el chileno de 36 años habría sido presentado al club paraense por intermediarios, pero la directiva aún no se ha pronunciado sobre una posible negociación”.

😨 La U de Chile deberá apresurarse si quiere a Eduardo Vargas

Esta situación pone contra las cuerdas a la U de Chile, puesto que podrían revivir lo ocurrido en el pasado mercado de pases, cuando sostuvieron conversaciones con Eduardo Vargas durante semanas sin llegar a un acuerdo.

En aquella oportunidad, las negociaciones entre Azul Azul y el representante del segundo máximo goleador histórico de La Roja no tuvieron éxito, por lo que finalmente terminó fichando por Audax Italiano.

