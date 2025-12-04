O’Higgins y Everton enfrentan un duelo vital por la última fecha del Campeonato Nacional 2025, el que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua. Será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los Celestes están en plena lucha por meterse en la Copa Libertadores 2026: necesita un triunfo para asegurar el Chile 3 y si cae U Católica contra Unión La Calera en paralelo serán Chile 2.

Los Ruleteros, en tanto, buscan salvarse del descenso: el empate los deja en Primera División, pero si pierden estarán atentos a que Iquique no le gane a U de Chile en el estadio Tierra de Campeones.

 O’Higgins vs Everton en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30
O'Higgins
06/12/2025 18:00
Sin Comenzar
Everton CD
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
EVE 0 – 1 O'H 22/06/2025
EVE 1 – 1 O'H 03/08/2024
O'H 2 – 1 EVE 02/03/2024
O'H 2 – 0 EVE 02/12/2023
EVE 1 – 1 O'H 15/05/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Everton?

Este duelo de O’Higgins vs Everton se jugará este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

  • 📅Fecha: Sábado 6 de diciembre
  • 🕗Horario: 18:00 horas
  • 🏟️Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Everton

  • Árbitro: Felipe González
  • 1er asistente: Juan Serrano
  • 2do asistente: Carlos Poblete
  • Cuarto árbitro: Rodrigo Farías
  • VAR: Juan Lara
  • AVAR: Felipe Jara

🧾 El XI de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Omar Carabalí; Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Gabriel Pinto, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Maximiliano Romero.

DT: Francisco Meneghini

🧾 El XI de Everton vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

Ignacio González; Benjamín Berríos, Diego García, Ramiro González, Diego Oyarzún, Álex Obacache; Álvaro Madrid, Joaquín Moya, Julián Alfaro; Sebastián Sosa y Alan Medina.

DT: Javier Torrente

