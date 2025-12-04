O’Higgins y Everton enfrentan un duelo vital por la última fecha del Campeonato Nacional 2025, el que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua. Será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
Los Celestes están en plena lucha por meterse en la Copa Libertadores 2026: necesita un triunfo para asegurar el Chile 3 y si cae U Católica contra Unión La Calera en paralelo serán Chile 2.
Los Ruleteros, en tanto, buscan salvarse del descenso: el empate los deja en Primera División, pero si pierden estarán atentos a que Iquique no le gane a U de Chile en el estadio Tierra de Campeones.
⚽ O'Higgins vs Everton en vivo por el Campeonato Nacional
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Everton?
Este duelo de O’Higgins vs Everton se jugará este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
- 📅Fecha: Sábado 6 de diciembre
- 🕗Horario: 18:00 horas
- 🏟️Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua
📺 ¿Dónde ver en vivo O’Higgins vs Everton?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en HBO Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Everton
- Árbitro: Felipe González
- 1er asistente: Juan Serrano
- 2do asistente: Carlos Poblete
- Cuarto árbitro: Rodrigo Farías
- VAR: Juan Lara
- AVAR: Felipe Jara
🧾 El XI de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025
Omar Carabalí; Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Gabriel Pinto, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Maximiliano Romero.
DT: Francisco Meneghini
🧾 El XI de Everton vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025
Ignacio González; Benjamín Berríos, Diego García, Ramiro González, Diego Oyarzún, Álex Obacache; Álvaro Madrid, Joaquín Moya, Julián Alfaro; Sebastián Sosa y Alan Medina.
DT: Javier Torrente
