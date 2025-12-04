O’Higgins y Everton enfrentan un duelo vital por la última fecha del Campeonato Nacional 2025, el que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua. Será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los Celestes están en plena lucha por meterse en la Copa Libertadores 2026: necesita un triunfo para asegurar el Chile 3 y si cae U Católica contra Unión La Calera en paralelo serán Chile 2.

Los Ruleteros, en tanto, buscan salvarse del descenso: el empate los deja en Primera División, pero si pierden estarán atentos a que Iquique no le gane a U de Chile en el estadio Tierra de Campeones.

⚽ O’Higgins vs Everton en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 O'Higgins Sin Comenzar Everton CD Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos EVE 0 – 1 O'H 22/06/2025 EVE 1 – 1 O'H 03/08/2024 O'H 2 – 1 EVE 02/03/2024 O'H 2 – 0 EVE 02/12/2023 EVE 1 – 1 O'H 15/05/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Everton?

Este duelo de O’Higgins vs Everton se jugará este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

📅Fecha: Sábado 6 de diciembre

🕗Horario: 18:00 horas

🏟️Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

📺 ¿Dónde ver en vivo O’Higgins vs Everton?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre O’Higgins vs Everton

Árbitro: Felipe González

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Carlos Poblete

Cuarto árbitro: Rodrigo Farías

VAR: Juan Lara

AVAR: Felipe Jara

🧾 El XI de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Omar Carabalí; Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Gabriel Pinto, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Maximiliano Romero.

DT: Francisco Meneghini

🧾 El XI de Everton vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

Ignacio González; Benjamín Berríos, Diego García, Ramiro González, Diego Oyarzún, Álex Obacache; Álvaro Madrid, Joaquín Moya, Julián Alfaro; Sebastián Sosa y Alan Medina.

DT: Javier Torrente

📲 Todas las noticias de O’Higgins, Everton y el Campeonato Nacional 2025 las puedes encontrar al seguir nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.