Deportes Limache y Palestino enrendan puntos por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, en un entretenido duelo que era entre dos rivales directo en la disputa por un cupo a la zona de clasificación a copas internacionales. El resultado terminó con igualdad 2-2. Para los Tomateros anotó un doblete Gonzalo Sosa, quien ejecutó la “Ley del ex” por duplicado, mientras que en los Baisanos anotaron Sebastián Gallegos y Ronnie Fernández.

Con la igualdad en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache se mantiene en la sexta locación de la tabla con 34 unidades, mientras que Palestino es quinto con 37 puntos. Los Árabes aseguran una fecha más en zona de clasificación a Copa Sudamericana, no así el caso de los Tomateros que deben esperar el resultado de Ñublense, quien está dos unidades abajo.

Los goles de Limache vs Palestino

Frente a 3.118, Tomateros y Baisanos protagonizaron un entretenido encuentro que tuvo que esperar la apertura del marcador hasta los descuentos del primer tiempo. En el 45+3′, Jean Meneses ejecutó un córner desde el sector derecho, el cual no pudo despejar del punto de penal la visita. Quien aprovechó el rebote fue Gonzalo Sosa, quien con un remate a quemarropa adelantó a Limache en el cotejo.

El segundo tiempo arrancó con una emoción para cada escuadra. En el minuto 50′, Sebastián Gallegos encaró desde el sector izquierdo hacia la medialuna del área local, y con un derechazo preciso igualó las acciones en Quillota. La alegría duró menos de dos minutos para los Baisanos, debido a que en la siguiente jugada Gonzalo Sosa estampó su doblete. Tras un tiro libre de Leonardo Valencia, el delantero limachino ganó con un cabezazo a la altura del punto penal para marcar el 2-1 a favor de los Tomateros.

Los Baisanos sabían que no podían enredar puntos ante un rival directo en la tabla de posiciones, y el entrenador Guillermo Farré modificó el equipo con el ingreso de Jonathan Benítez, quien asistió a Ronnie Fernández a la brevedad. Tras un centro de Benítez desde el sector izquierdo, Ronnie apareció como una bala en la boca del arco, y de cabeza marcó la igualdad final en el marcador.

Estadísticas de Limache vs Palestino

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Palestino
11/10/2026 20:00
Segunda mitad
Deportes Limache
  • Sebastián Gallegos 53′
  • Ronnie Fernández 73′
  • Gonzalo Ariel Sosa 45′
  • Gonzalo Ariel Sosa 55′
  • Resumen
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
78 ‘
Palestino
Sustitución : Jose Bizama
78 ‘
Palestino
Sustitución : Francisco Montes
73 ‘
Palestino
Gol : Ronnie Fernández
66 ‘
Palestino
Sustitución : Jonathan Benítez
55 ‘
Deportes Limache
Gol : Gonzalo Ariel Sosa
53 ‘
Palestino
Gol : Sebastián Gallegos
45 + 3 ‘
Deportes Limache
Gol : Gonzalo Ariel Sosa
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución : L. Valencia
43 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Marcelo Eggel
Goal! Ronnie Alan Fernandez Saez scores to make it 2-2, assisted by Jonathan Benítez.
Shot on goal! Ronnie Alan Fernandez Saez heads the ball into the net.
Goal! Gonzalo Sosa scores to make it 2-1, assisted by Leonardo Felipe Valencia Rossel.
Shot – Gonzalo Sosa Head Shot Goal
Goal! Sebastian Agustin Gallegos Berriel scores to make it 1-1, assisted by Gonzalo Tapia Paez.
Shot on goal! Sebastian Agustin Gallegos Berriel takes a right-footed shot.
[ +3 ‘ ] Goal! Gonzalo Sosa scores to make it 1-0.
[ +3 ‘ ] Gonzalo Sosa takes a shot with his right foot and scores.
Palestino
4-2-3-1
Sebastián Pérez 25
Sebastián
Pérez
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Dilan Zúñiga 28
Dilan
Zúñiga
Dylan Glaby 5
Dylan
Glaby
Sebastián Gallegos 18
Sebastián
Gallegos
Marcelo Eggel 17
Marcelo
Eggel
Gonzalo Tapia 20
Gonzalo
Tapia
César Munder 27
César
Munder
Ronnie Fernández 9
Ronnie
Fernández
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Martin Farré
  • Bench
  • 1
    Sebastián Salas
  • 4
    Antonio Ceza
  • 8
    Nicolás Meza
  • 11
    Jonathan Benítez
  • 15
    Francisco Montes
  • 16
    Jose Bizama
  • 21
    Martín Araya
  • 23
    Jason León
  • 30
    Ian Alegría
Deportes Limache
4-2-3-1
Claudio Iván González Landeros 17
Claudio
Iván
González
Landeros
Dylan Escobar 33
Dylan
Escobar
A. Aguirre 2
A.
Aguirre
A. Parot 24
A.
Parot
Javier Ignacio Rojas Ramírez 11
Javier
Ignacio
Rojas
Ramírez
Tiago Galletto López 27
Tiago
Galletto
López
C. Fuentes 6
C.
Fuentes
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
D. Castro 19
D.
Castro
Vicente Álvarez 15
Vicente
Álvarez
Gonzalo Ariel Sosa 9
Gonzalo
Ariel
Sosa
  • Entrenador
  • 0
    Víctor Rivero Faccioli
  • Bench
  • 1
    M. Bórquez
  • 3
    Bejamín Molina
  • 5
    Axel Alfonzo
  • 7
    Carlos Morales
  • 10
    L. Valencia
  • 14
    Hugo Martínez
  • 21
    Flavio Moya
  • 26
    Marcos Arturia
  • 32
    Vicente Amaro Cárcamo Osorio
4
Esquinas
3
5
Remates fuera de objetivo
4
11
Tiros Totales
9
79
Ataques
98
38
Ataques peligrosos
28
50
% de Posesión de Balón
50
98
Caja fuerte para pelotas
113
3
Disparos Dentro del Área
6
8
Tiros fuera del área
3
1
Fuera de juego
0
2
Objetivos
2
6
Saques de puerta
11
8
Intentos de gol
7
5
Tiros libres
9
9
Faltas
5
1
Salvadas
0
4
Disparos Bloqueados
2
3
Sustituciones
1
13
Saques de banda
9
54
Pases largos
62
15
Placajes
9
2
Asistencias
1
362
Pases
356
303
Pases exitosos
282
84
Porcentaje de Pases Exitosos
79
1
Tarjetas amarillas
0
2
Disparos a puerta
3
19
Total de Cruces
14
5
Cruces Precisas
6
9
Intercepciones
13
37
Duelo Ganados
31
6
Intentos de regate
12
3
Regates exitosos
2
10
Pases clave
5
2
Grandes Oportunidades Creadas
2
1
Grandes Oportunidades Perdidas
0
50
Porcentaje de regates exitosos
33
36
Pases largos exitosos
28
67
Porcentaje de pases largos exitosos
45
12
Entradas Ganadas
8
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LIM 1 – 2 PAL 03/11/2025
PAL 1 – 0 LIM 18/05/2025
PAL 3 – 1 LIM 09/04/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Palestino?

Deportes Limache tendrá que trasladarse hasta la octava región para la fecha 25, cuando enfrente como visitante a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Tomateros se disputará el próximo domingo 25 de octubre desde las 20:00 horas.

Por su parte, Palestino tendrá que recibir a Colo Colo en un duelo trascendental para ambas escuadras, ya que uno pelea por un cupo a una copa internacional y otro por el título del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Baisanos y el Cacique también está pactado para el domingo 25 de octubre, pero dará inicio a las 17:30 horas. El estadio aún no se confirma, pero será oficializado en los próximos días.

Palestino podría cambiar de estadio ante Colo Colo: el motivo detrás de la decisión