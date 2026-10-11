Deportes Limache y Palestino enrendan puntos por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, en un entretenido duelo que era entre dos rivales directo en la disputa por un cupo a la zona de clasificación a copas internacionales. El resultado terminó con igualdad 2-2. Para los Tomateros anotó un doblete Gonzalo Sosa, quien ejecutó la “Ley del ex” por duplicado, mientras que en los Baisanos anotaron Sebastián Gallegos y Ronnie Fernández.

Con la igualdad en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache se mantiene en la sexta locación de la tabla con 34 unidades, mientras que Palestino es quinto con 37 puntos. Los Árabes aseguran una fecha más en zona de clasificación a Copa Sudamericana, no así el caso de los Tomateros que deben esperar el resultado de Ñublense, quien está dos unidades abajo.

Los goles de Limache vs Palestino

Frente a 3.118, Tomateros y Baisanos protagonizaron un entretenido encuentro que tuvo que esperar la apertura del marcador hasta los descuentos del primer tiempo. En el 45+3′, Jean Meneses ejecutó un córner desde el sector derecho, el cual no pudo despejar del punto de penal la visita. Quien aprovechó el rebote fue Gonzalo Sosa, quien con un remate a quemarropa adelantó a Limache en el cotejo.

El segundo tiempo arrancó con una emoción para cada escuadra. En el minuto 50′, Sebastián Gallegos encaró desde el sector izquierdo hacia la medialuna del área local, y con un derechazo preciso igualó las acciones en Quillota. La alegría duró menos de dos minutos para los Baisanos, debido a que en la siguiente jugada Gonzalo Sosa estampó su doblete. Tras un tiro libre de Leonardo Valencia, el delantero limachino ganó con un cabezazo a la altura del punto penal para marcar el 2-1 a favor de los Tomateros.

Los Baisanos sabían que no podían enredar puntos ante un rival directo en la tabla de posiciones, y el entrenador Guillermo Farré modificó el equipo con el ingreso de Jonathan Benítez, quien asistió a Ronnie Fernández a la brevedad. Tras un centro de Benítez desde el sector izquierdo, Ronnie apareció como una bala en la boca del arco, y de cabeza marcó la igualdad final en el marcador.

Estadísticas de Limache vs Palestino

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 24 Palestino Segunda mitad – Deportes Limache Sebastián Gallegos 53′

Ronnie Fernández 73′ Gonzalo Ariel Sosa 45′

Gonzalo Ariel Sosa 45′ Gonzalo Ariel Sosa 55′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 78 ‘ Palestino Sustitución : Jose Bizama 78 ‘ Palestino Sustitución : Francisco Montes 73 ‘ Palestino Gol : Ronnie Fernández 66 ‘ Palestino Sustitución : Jonathan Benítez 55 ‘ Deportes Limache Gol : Gonzalo Ariel Sosa 53 ‘ Palestino Gol : Sebastián Gallegos 45 + 3 ‘ Deportes Limache Gol : Gonzalo Ariel Sosa 46 ‘ Deportes Limache Sustitución : L. Valencia 43 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Marcelo Eggel Goal! Ronnie Alan Fernandez Saez scores to make it 2-2, assisted by Jonathan Benítez. Shot on goal! Ronnie Alan Fernandez Saez heads the ball into the net. Goal! Gonzalo Sosa scores to make it 2-1, assisted by Leonardo Felipe Valencia Rossel. Shot – Gonzalo Sosa Head Shot Goal Goal! Sebastian Agustin Gallegos Berriel scores to make it 1-1, assisted by Gonzalo Tapia Paez. Shot on goal! Sebastian Agustin Gallegos Berriel takes a right-footed shot. [ +3 ‘ ] Goal! Gonzalo Sosa scores to make it 1-0. [ +3 ‘ ] Gonzalo Sosa takes a shot with his right foot and scores. Palestino Palestino 4-2-3-1 25 Sebastián

Pérez 7 Bryan

Carrasco 2 Vicente

Espinoza 3 Enzo

Roco 28 Dilan

Zúñiga 5 Dylan

Glaby 18 Sebastián

Gallegos 17 Marcelo

Eggel 20 Gonzalo

Tapia 27 César

Munder 9 Ronnie

Fernández Entrenador

0 Guillermo Martin Farré

Bench

1 Sebastián Salas



4 Antonio Ceza



8 Nicolás Meza



11 Jonathan Benítez



15 Francisco Montes



16 Jose Bizama



21 Martín Araya



23 Jason León



30 Ian Alegría

Deportes Limache Deportes Limache 4-2-3-1 17 Claudio

Iván

González

Landeros 33 Dylan

Escobar 2 A.

Aguirre 24 A.

Parot 11 Javier

Ignacio

Rojas

Ramírez 27 Tiago

Galletto

López 6 C.

Fuentes 16 Jean

Meneses 19 D.

Castro 15 Vicente

Álvarez 9 Gonzalo

Ariel

Sosa Entrenador

0 Víctor Rivero Faccioli

Bench

1 M. Bórquez



3 Bejamín Molina



5 Axel Alfonzo



7 Carlos Morales



10 L. Valencia



14 Hugo Martínez



21 Flavio Moya



26 Marcos Arturia



32 Vicente Amaro Cárcamo Osorio

4 Esquinas 3 5 Remates fuera de objetivo 4 11 Tiros Totales 9 79 Ataques 98 38 Ataques peligrosos 28 50 % de Posesión de Balón 50 98 Caja fuerte para pelotas 113 3 Disparos Dentro del Área 6 8 Tiros fuera del área 3 1 Fuera de juego 0 2 Objetivos 2 6 Saques de puerta 11 8 Intentos de gol 7 5 Tiros libres 9 9 Faltas 5 1 Salvadas 0 4 Disparos Bloqueados 2 3 Sustituciones 1 13 Saques de banda 9 54 Pases largos 62 15 Placajes 9 2 Asistencias 1 362 Pases 356 303 Pases exitosos 282 84 Porcentaje de Pases Exitosos 79 1 Tarjetas amarillas 0 2 Disparos a puerta 3 19 Total de Cruces 14 5 Cruces Precisas 6 9 Intercepciones 13 37 Duelo Ganados 31 6 Intentos de regate 12 3 Regates exitosos 2 10 Pases clave 5 2 Grandes Oportunidades Creadas 2 1 Grandes Oportunidades Perdidas 0 50 Porcentaje de regates exitosos 33 36 Pases largos exitosos 28 67 Porcentaje de pases largos exitosos 45 12 Entradas Ganadas 8 Últimos enfrentamientos LIM 0 – 1 PAL 11/04/2026 LIM 1 – 2 PAL 03/11/2025 PAL 1 – 0 LIM 18/05/2025 PAL 3 – 1 LIM 09/04/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Palestino?

Deportes Limache tendrá que trasladarse hasta la octava región para la fecha 25, cuando enfrente como visitante a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Tomateros se disputará el próximo domingo 25 de octubre desde las 20:00 horas.

Por su parte, Palestino tendrá que recibir a Colo Colo en un duelo trascendental para ambas escuadras, ya que uno pelea por un cupo a una copa internacional y otro por el título del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Baisanos y el Cacique también está pactado para el domingo 25 de octubre, pero dará inicio a las 17:30 horas. El estadio aún no se confirma, pero será oficializado en los próximos días.