Deportes Limache y Palestino enrendan puntos por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, en un entretenido duelo que era entre dos rivales directo en la disputa por un cupo a la zona de clasificación a copas internacionales. El resultado terminó con igualdad 2-2. Para los Tomateros anotó un doblete Gonzalo Sosa, quien ejecutó la “Ley del ex” por duplicado, mientras que en los Baisanos anotaron Sebastián Gallegos y Ronnie Fernández.
Con la igualdad en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache se mantiene en la sexta locación de la tabla con 34 unidades, mientras que Palestino es quinto con 37 puntos. Los Árabes aseguran una fecha más en zona de clasificación a Copa Sudamericana, no así el caso de los Tomateros que deben esperar el resultado de Ñublense, quien está dos unidades abajo.
Los goles de Limache vs Palestino
Frente a 3.118, Tomateros y Baisanos protagonizaron un entretenido encuentro que tuvo que esperar la apertura del marcador hasta los descuentos del primer tiempo. En el 45+3′, Jean Meneses ejecutó un córner desde el sector derecho, el cual no pudo despejar del punto de penal la visita. Quien aprovechó el rebote fue Gonzalo Sosa, quien con un remate a quemarropa adelantó a Limache en el cotejo.
El segundo tiempo arrancó con una emoción para cada escuadra. En el minuto 50′, Sebastián Gallegos encaró desde el sector izquierdo hacia la medialuna del área local, y con un derechazo preciso igualó las acciones en Quillota. La alegría duró menos de dos minutos para los Baisanos, debido a que en la siguiente jugada Gonzalo Sosa estampó su doblete. Tras un tiro libre de Leonardo Valencia, el delantero limachino ganó con un cabezazo a la altura del punto penal para marcar el 2-1 a favor de los Tomateros.
Los Baisanos sabían que no podían enredar puntos ante un rival directo en la tabla de posiciones, y el entrenador Guillermo Farré modificó el equipo con el ingreso de Jonathan Benítez, quien asistió a Ronnie Fernández a la brevedad. Tras un centro de Benítez desde el sector izquierdo, Ronnie apareció como una bala en la boca del arco, y de cabeza marcó la igualdad final en el marcador.
Estadísticas de Limache vs Palestino
- Sebastián Gallegos 53′
- Ronnie Fernández 73′
- Gonzalo Ariel Sosa 45′
- Gonzalo Ariel Sosa 55′
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- Estadísticas de equipos
Pérez
Carrasco
Espinoza
Roco
Zúñiga
Glaby
Gallegos
Eggel
Tapia
Munder
Fernández
- Entrenador
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0Guillermo Martin Farré
- Bench
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1Sebastián Salas
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4Antonio Ceza
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8Nicolás Meza
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11Jonathan Benítez
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15Francisco Montes
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16Jose Bizama
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21Martín Araya
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23Jason León
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30Ian Alegría
Iván
González
Landeros
Escobar
Aguirre
Parot
Ignacio
Rojas
Ramírez
Galletto
López
Fuentes
Meneses
Castro
Álvarez
Ariel
Sosa
- Entrenador
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0Víctor Rivero Faccioli
- Bench
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1M. Bórquez
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3Bejamín Molina
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5Axel Alfonzo
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7Carlos Morales
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10L. Valencia
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14Hugo Martínez
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21Flavio Moya
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26Marcos Arturia
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32Vicente Amaro Cárcamo Osorio
¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Palestino?
Deportes Limache tendrá que trasladarse hasta la octava región para la fecha 25, cuando enfrente como visitante a Universidad de Concepción. El duelo entre el Campanil y los Tomateros se disputará el próximo domingo 25 de octubre desde las 20:00 horas.
Por su parte, Palestino tendrá que recibir a Colo Colo en un duelo trascendental para ambas escuadras, ya que uno pelea por un cupo a una copa internacional y otro por el título del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Baisanos y el Cacique también está pactado para el domingo 25 de octubre, pero dará inicio a las 17:30 horas. El estadio aún no se confirma, pero será oficializado en los próximos días.