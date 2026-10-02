Datos Clave Cambio de sede: Palestino analiza la opción de dejar el Estadio Municipal de La Cisterna para recibir a Colo Colo. El recinto: Los árabes se podrían trasladar al Estadio Nacional por la fecha 25. El motivo: La decisión obedece a la posibilidad que los albos se consagren campeones del Campeonato Nacional.

Colo Colo se mantiene firme en la cima del Campeonato Nacional. Pese a que enredaron puntos en sus últimos dos compromisos en el torneo, los albos son líderes con 12 puntos de ventaja sobre sus escoltas, por lo que parece cosa de tiempo para que levanten el título. Por ello, muchos hinchas ya se preguntan en qué partido el Cacique podría bajar la ansiada estrella 35.

Uno de los encuentros en los que el equipo de Fernando Ortiz podría proclamarse campeón es ante Palestino en la fecha 25. Por esta razón, los árabes podrían adoptar una inesperada medida: trasladarse del Estadio Municipal de La Cisterna para recibir al Popular. El objetivo de esta decisión sería recaudar más dinero ante la expectativa que generaría una posible coronación de su rival.

¿Por qué Palestino podría cambiar de estadio para recibir a Colo Colo?

La ANFP programó el compromiso entre Palestino y Colo Colo para el próximo domingo 25 de octubre a las 17:30 horas. Sin embargo, un aspecto que llamó la atención es que aún no hay un estadio confirmado para albergar el partido. Según reveló En Cancha, esto obedece a la posibilidad de que los albos sean campeones.

El Cacique podría consagrarse ante los árabes, pero para ello necesita que se den algunos resultados. Primero, deberá vencer a Coquimbo en la fecha 24 y esperar que tanto Universidad de Chile como Universidad Católica no ganen sus respectivos partidos. Si las universidades empatan, al Cacique le bastará con ganarle a Palestino para ser campeón. Si las universidades pierden, un empate ante el Tino Tino será suficiente.

Si los albos llegan con opciones de levantar la copa, los baisanos trasladarán el encuentro al Estadio Nacional, donde la capacidad y el atractivo de una posible coronación multiplicarían la recaudación.

¿Cuándo se definirá la sede de Palestino vs Colo Colo?

Palestino decidirá en qué estadio recibir a Colo Colo una vez concluida la fecha 24 del Campeonato Nacional. Si el Cacique derrota a Coquimbo y tanto Universidad de Chile como Universidad Católica enredan puntos, el partido se jugará en el Estadio Nacional. Por el contrario, si no se dan los resultados para que los dirigidos por Fernando Ortiz puedan ser campeones en la jornada 25, los árabes serán locales en el Estadio Municipal de La Cisterna.